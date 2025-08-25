PLD exige al Gobierno soluciones inmediatas a la crisis en educación, salud y servicios básicos

Por Joselito Feliz

Santo Domingo. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este lunes al Gobierno del PRM acciones urgentes y resultados concretos para detener el deterioro de los servicios básicos en el país, en especial el colapso del sistema educativo.

Durante una rueda de prensa, la vicepresidenta de la organización, Zoraima Cuello, dio lectura a un comunicado en compañía del también vicepresidente Temístocles Montás, los dirigentes Melanio Paredes, Elías Cornelio, Rafael González, Cristina Rodríguez, Edwin Ricardo, Andrés de las Mercedes, Miguelina Acosta y Darío Campusano Hichez.

“Lo hacemos con datos en las manos y con una genuina preocupación por el abandono de millones de familias que hoy sufren apagones, hospitales en crisis y un sistema educativo al borde del colapso”, afirmó Cuello.

Presupuesto histórico, resultados pobres

El PLD denunció que, en apenas cinco años, el Gobierno del PRM ha manejado el mayor presupuesto de la historia y ha incrementado la deuda pública en más de 22 mil millones de dólares, sin que esos recursos se reflejen en mejoras para la población.

Por el contrario, señalaron que la clase media y los hogares más vulnerables han sido abandonados, con graves deficiencias en educación, salud, electricidad, agua potable y servicios básicos en general.

Crisis en educación

Con más de 309 mil millones de pesos presupuestados para el sistema educativo, el Gobierno anunció en julio que cada niño recibiría útiles escolares de forma oportuna. Sin embargo, hoy, al inicio del año escolar, el 40% de los estudiantes sigue sin recibirlos, y quienes los han recibido lo han hecho de manera incompleta o precaria.

Ejemplos como el del Liceo Centro de Artes y Académica Nicolás Herrera Pimentel, en Villa Mella, que con 336 estudiantes recibió apenas cinco pares de zapatos, reflejan la realidad.

Asimismo, denuncian un déficit de 13 millones de libros según la licitación del INABIE, lo que ha obligado a miles de familias a endeudarse, invirtiendo entre 12 mil y 20 mil pesos en útiles escolares.

A esto se suma la falta de aulas y cupos escolares: más de 300 mil estudiantes han quedado fuera del sistema público, obligando a las familias a inscribir a sus hijos en colegios privados.

De acuerdo con datos del MINERD, el área de Infraestructura Escolar solo ha ejecutado el 15.82% de su presupuesto, dejando el 84% sin usar, mientras el INABIE ha proyectado un gasto de 35 mil millones sin completar uniformes, libros y materiales.

Salud y electricidad en crisis

El panorama en salud también es preocupante: Farmacias del Pueblo desabastecidas, un SENASA en déficit, hospitales deteriorados y falta de medicamentos de alto costo.

En cuanto al sector eléctrico, denunciaron apagones constantes, aumento del 32% en las tarifas y un servicio cada vez más deficiente, lo que afecta tanto a los hogares como a pequeños negocios que han tenido que cerrar por falta de energía.

El PLD concluyó reafirmando su compromiso de seguir denunciando esta situación y acompañando a las familias dominicanas:

“El pueblo dominicano merece bienestar, oportunidades y esperanza. Sus luchas son nuestras luchas, y no descansaremos hasta que estas realidades cambien, pero cambien para bien.”