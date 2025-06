Fuente Externa

Santo Domingo, RD. – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) celebró este miércoles su 62 aniversario y el Día Nacional de la Empresa Privada con un acto que contó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña y en el que reafirmó su compromiso con el desarrollo del país.

Durante el evento, el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, destacó que la República Dominicana cuenta con los recursos, el empuje y el talento para alcanzar un mayor nivel de desarrollo, pero advirtió que es urgente actuar con determinación frente a desafíos estructurales como la calidad educativa, la informalidad, la eficiencia del gasto público y la competencia desleal.

Marranzini resaltó el papel estratégico del sector privado, que genera el 86 % del empleo, aporta el 85 % del PIB y representa el 90 % de la inversión, al tiempo que subrayó la importancia de mantener la estabilidad institucional como base para atraer inversión, generar oportunidades y fortalecer la cohesión social.

Valoró el consenso político en torno al tema de la creciente crisis en Haití, y reconoció a los presidentes Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía por su compromiso en la defensa del interés nacional. “Reunir al liderazgo político en torno a un objetivo común demuestra madurez institucional y sentido de Estado”, sostuvo.

En tanto que el vicepresidente ejecutivo del CONEP, Cesar Dargam, presentó la nueva plataforma de monitoreo a los indicadores para dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas estratégicas surgidas de la X Convención Empresarial.

“Esta herramienta nace de nuestro compromiso con la coherencia: si promovemos una visión compartida de país, debemos también rendir cuentas sobre nuestro propio desempeño y el avance de los consensos construidos”, expresó.

La nueva plataforma de seguimiento incluye más de 87 indicadores que permitirán evaluar públicamente los avances en los compromisos asumidos por el sector privado, identificando logros, rezagos y oportunidades de mejora. “Medir es parte esencial de transformar. Lo que no se mide, no se gestiona; y lo que no se gestiona, no cambia”, afirmó Cesar Dargam.

Visión geopolítica y oportunidades globales

El evento contó con la participación especial de Jorge Guajardo, exembajador de México en China y asesor en riesgos globales, quien ofreció una conferencia magistral sobre la reconfiguración del mapa geopolítico mundial y las oportunidades estratégicas que emergen para países como la República Dominicana, en un escenario marcado por cambios en las cadenas de suministro, tensiones comerciales y avances tecnológicos.

La celebración reafirmó el compromiso del CONEP con el país, la institucionalidad democrática y el desarrollo sostenible, bajo la convicción de que la confianza, la unidad y la responsabilidad compartida son pilares fundamentales para avanzar hacia un mejor futuro.