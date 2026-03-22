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Santo Domingo, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, realizó este domingo un recorrido por los pabellones de la 38.ª Feria Agropecuaria Nacional, en su último día, donde productores, empresas e instituciones presentaron los avances del sector y las oportunidades de innovación en el campo dominicano.

Durante su visita, la vicemandataria destacó el valor de este espacio como vitrina del desarrollo productivo nacional y reiteró el respaldo del Gobierno al fortalecimiento del sector agropecuario.

“La Feria Agropecuaria Nacional es un espacio estratégico para mostrar los avances del campo dominicano y las oportunidades que tiene nuestro sector. El Gobierno seguirá apoyando a los ganaderos para fortalecer la producción nacional y garantizar que la agricultura siga siendo un pilar de nuestra economía”, expresó Peña.

La feria, organizada por el Patronato Nacional de Ganaderos en la Ciudad Ganadera Dr. Julio Antonio Brache Arzeno, concluye este domingo tras once días de actividades que reunieron a miles de visitantes.

Durante la jornada, el público pudo apreciar exhibiciones ganaderas, demostraciones de maquinaria agrícola, innovaciones tecnológicas, espacios educativos y presentaciones culturales, en un entorno orientado a resaltar la evolución del sector.

Esta edición contó con Corea como país invitado, destacando su liderazgo en innovación tecnológica aplicada a la agricultura, lo que permitió fortalecer el intercambio de conocimientos para la modernización del agro dominicano.

En total, participaron alrededor de 70 fincas y más de 780 animales bovinos, incluyendo 505 de carne y 278 de leche, así como caprinos y ovinos. Además, se sumaron alrededor de 400 caballos entre la cabalgata y las tres competencias equinas, consolidando una oferta dirigida a toda la familia.

Aproximadamente, más de 300 mil personas visitaron la Feria durante estos 11 días.

El sector agropecuario continúa siendo un componente relevante de la economía dominicana, con una contribución cercana al 4.5 % del Producto Interno Bruto y la generación de más de 365 mil empleos directos.

Durante el recorrido, la vicepresidenta Raquel Peña estuvo acompañada por el presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, José Manuel Mallén; el tesorero Alfredo Ríos; la directora de la feria, Maite Mallén; y Carmen Brache, miembro del Comité de Damas. La visita se realizó en horas de la mañana, mientras que la feria concluirá esta noche con un concierto de cierre.