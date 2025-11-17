Reconocen trayectoria profesional de Olivo De León

Fuente externa

NEW JERSEY.- El Instituto Duartiano reconoció la trayectoria profesional, gremial y la vocación se servicio de Olivo De León.

De León recibió el galardón de Adalberto Dominguez, presidente del Instituto Duartiano en Nueva York, quien resaltó la vocación de servicio y la capacidad de trabajo del galardonado.

El galardón entregado a De León tiene como grabado lo siguiente: «A Olivo De León, un periodista por vocación, gremialista y escritor sirviendo a la sociedad».

El Instituto Duartiano de Nueva York también entregó emblemas de reconocimiento a Primavera Guerrero, secretaria general del CDP en New Jersey, y a Cecilio Morel, secretario de finanzas de la misma seccional.

La entrega del «Reconocimiento» tuvo lugar tras la celebración de la ceremonia de juramentación de la nueva directiva del Colegio Dominicano de Periodistas en New Jersey efectuado en el mes de octubre.