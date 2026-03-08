Reflexiones insoslayables sobre venezuela y más allá.

Por Narciso Isa Conde

Nunca he confundido la solidaridad revolucionaria con la incondicionalidad frente a revoluciones triunfantes, Estados, gobiernos o partidos que las representan. Ni he militado en fuerzas políticas subordinadas o seguidistas de partidos o Estados aliados o amigos del exterior, por más grandes e influyentes que sean.

Eso ha sido así respecto a la URSS, China, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela…

Creo firmemente que el partido, el movimiento o el militante socialista revolucionario, comunista e incluso el cristiano revolucionario que no piense con cabeza propia carga con una falla importante.

Pero, a la vez —sin renunciar a ese derecho y a ese deber— siempre he sido solidario como el que más con las causas esenciales de esos procesos y de todas las insurgencias populares, luchas antiimperialistas y revoluciones sociales; y sumamente leal a los ideales del socialismo y a la ética revolucionaria en nuestra vida pública y privada.

Ahora bien, no somos indiferentes frente a actitudes inconsecuentes de dirigentes considerados progresistas o de izquierda, como el caso de Daniel Boric, expresidente de Chile; o frente a determinadas actuaciones inconsecuentes de Lula o de Petro respecto al proceso venezolano y al presidente Nicolás Maduro.

He criticado retrasos evidentes en la solidaridad militar de parte de las potencias emergentes; solidaridad que entiendo ha merecido y necesitado Cuba frente a agresiones mayores de EE. UU., como el bloqueo petrolero (con cerco y persecución naval).

Puedo equivocarme, pero soy de opinión que, para garantizar la cadena de suministro de combustible a Cuba, cuyo estimado es de 100 mil barriles diarios, ahora se requiere escoltar militarmente los buques petroleros.

Pensar así y decirlo de mi parte no ha implicado dejar de apoyar todas las actitudes soberanas y los posicionamientos solidarios y antiintervencionistas asumidos por Lula, por Petro y por los gobernantes que han decidido emprender rutas alternativas a la dependencia y a la absoluta subordinación a EE. UU., ingresando o aproximándose a los BRICS y al Sur Global.

Sin dejar de valorar las trascendentes cooperaciones económicas, militares, culturales y tecno-científicas de la Federación Rusa y de China con Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Irán y otros países de Asia, África y América Latina-Caribe, que han optado por superar la dependencia respecto a EE. UU. o intentan hacerlo.

En ese plano, el digno ejemplo de México, de los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, tiene un enorme valor en la actualidad continental y mundial.

Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán han sido verdaderas fortalezas sitiadas y agredidas, pero han sido capaces de resistir heroicamente y hacer valer su autodeterminación durante largos años de bloqueos y agresiones criminales; cada quien con las características particulares de sus respectivos modelos de gestión política y económica, en las penurias sufridas y las capacidades desplegadas.

¡Ni hablar del pueblo palestino y el eje de la resistencia islámica!

Todos ellos, y otros tantos más, son merecedores de una solidaridad militante ilimitada.

NI UN TANTITO ASÍ

Las atrocidades que está cometiendo EE. UU., en medio de su decadencia, no son para vacilar en cuestiones cruciales. Y, como nos decía Ernesto “Che” Guevara: “En el imperialismo no se puede confiar ni un tantito así”, tal como lo estamos viendo cuando ha simulado negociar.

No era poca cosa lo que se estaba jugando en Venezuela antes del 3 de enero, ni es insignificante la derrota sufrida, como para no reflexionar sobre sus causas.

Es necesario examinar el rumbo posterior adoptado por el gobierno de Delcy Rodríguez, que me parece demasiado subordinado a EE. UU. y a los mandatos de Trump y Marco Rubio, a quienes es necesario enfrentar sin el menor doblez, en tanto representantes de un imperialismo neofascista hostil, hasta la práctica genocida contra todo Estado soberano.

Es demasiado lo que está en juego en Cuba y por eso he destacado el valor de la inmensa firmeza histórica y presente de sus líderes y lideresas, recordada recientemente por Mariela Castro en la entrevista que le hizo Resumen Latinoamericano.

Las expectativas que creó la dirección política del proceso revolucionario de Venezuela resultaron abismalmente distintas a lo que aconteció durante e inmediatamente después de la operación invasora de EE. UU.

Las frases más sonadas fueron:

“Si entran, no salen”.

“Dudar es traición”.

“Aquí estoy, vengan a buscarme”.

“Nuestro espacio aéreo, marítimo y terrestre es inexpugnable”.

“Estamos listos, nuestro apresto operacional es infranqueable”.

Palabras mayores. Pero los hechos, más allá de la heroica resistencia de la escolta presidencial —integrada mayormente por internacionalistas cubanos y cubanas y un grupo de militares venezolanos—, no hubo despliegue ni accionar militar de las fuerzas armadas bolivarianas ni de las milicias.

Tampoco operaciones significativas contra objetivos sensibles de los agresores.

EL ACTUAL GOBIERNO VENEZOLANO ESTÁ CEDIENDO A PRESIONES Y AMENAZAS DE EE. UU.

Esto, que yo sepa, no se ha analizado ni explicado como es debido a nivel nacional e internacional.

No hay reflexión de profundidad sobre cuestiones tan graves. Como tampoco señales posteriores de despliegue militar bolivariano frente a un mando imperialista que sigue diciendo que, si no se le obedece, la represalia será peor.

Prima la confianza en una paz derivada de las negociaciones con Trump y Marco Rubio, obviando el despliegue de guerra en la región y en el mundo a cargo de EE. UU., y aceptando como representante de Donald Trump en Venezuela a Laura Dogu, una fascista sediciosa.

Eso fue seguido de las visitas y recepciones al más alto nivel del jefe de la CIA, del Comando Sur, del ministro de Energía, de graves concesiones en las nuevas leyes de hidrocarburos y amnistía, y de lo que se ha dicho alegremente sobre cooperación estratégica, amistad y asociación EE. UU.-Venezuela, antes y después del restablecimiento de relaciones diplomáticas.

La pendiente de pérdida de autodeterminación por parte venezolana es bastante evidente.

Delcy Rodríguez es la presidenta legal, el relevo constitucional de Maduro. Pero su gobierno está actuando bajo presiones e intervenciones estadounidenses inaceptables, frente a las cuales la dirección chavista —o una parte significativa de ella— ha decidido ceder, ceder y ceder…

El regocijo de Trump y Rubio no es porque alguien se atreva a decir esto, como manda el apego a la verdad. Es porque ellos están logrando, además de secuestrar a Maduro y agredir impunemente a su pueblo, que la dirección chavista acepte un plan de transición tutelado e intervenido desde Washington.

No se trata de una traición personal, sino de un cambio de política a partir del impacto de una brutal agresión quirúrgica y una amenaza de guerra mayor.

Antes del 3 de enero se expresaba la determinación y las posibilidades de librar la guerra por la soberanía, en defensa del petróleo y las riquezas naturales de Venezuela, si EE. UU. decidía imponerla… y hasta se llegó a hablar de un Vietnam en este hemisferio.

Ahora, después de la agresión, a nombre de “asegurar la paz y el crecimiento de Venezuela”, se opta por las negociaciones con la administración Trump y las concesiones a EE. UU. en temas sensibles de política interna y externa, que evidentemente afectan la soberanía nacional y popular.

Esto podría tener graves consecuencias para el curso del proceso venezolano, continental y mundial, lo cual demanda una rectificación del rumbo a seguir; precisamente por la manera como todo esto impacta negativamente el nuevo orden mundial en gestación.

RESERVAS PARA RECTIFICAR OPORTUNAMENTE

Para mí está claro que, después del 3 de enero y en medio de persistentes amenazas de nuevas agresiones, en la Venezuela bolivariana no están dichas las últimas palabras desde las entrañas de su pueblo chavista, incluidos sus militares patriotas.

Debemos confiar en que la siembra de antiimperialismo y socialismo ha sido muy vasta y muy intensa, y constituye una importante reserva para rechazar oportunamente esta modalidad de intervención y negación de soberanía.