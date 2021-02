Regidor del PRM Mario Villa revela que Manuel Jiménez gastará 100 millones de pesos en compra de vehículos sin presentar estudio al Concejo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 239,009 Fallecidos: 3,093 Recuperados: 190,295 Activos: 45,621

Por Robert Vargas

El alcalde del municipio Santo Domingo Este se las arregló para lograr que el Concejo de Regidores le aprobara un estado de urgencia municipal “irreal”, que le permitirá comprar al menos 25 camiones por 100 millones de pesos, sin antes presentar a los concejales un estudio detallado que justifique ese gasto.

Quien ha llamado la atención sobre esa inversión multimillonaria ha sido el regidor perremeísta Mario Villa, quien solicitó a sus colegas que sopesaran bien antes de aprobar la solicitud de Jiménez.

Villa fue uno de los pocos regidores que el jueves de la pasada semana se abstuvo de aprobar el denominado estado de urgencia municipal y una transferencia de 143 millones de pesos que solicitó el alcalde Jiménez.

A los concejales, según explicó Villa, no le fue dado un informe que justifique ese gasto.

Aún así, la mayoría de los regidores aprobó las iniciativas del alcalde.

Otro que no aprobó lo solicitado por el alcalde fue el concejal peledeísta Yamil Fortuna, quien alegó que no podía votar lo pedido por el síndico porque aún este no ha informado al Concejo lo que hizo durante el primer estado de urgencia que le fue aprobado por los concejales cuando asumió el cargo el año pasado.

Cuando Manuel Jiménez era opositor rechazaba todas las transferencias de fondos y reformulaciones presupuestas que solicitaba el anterior alcalde, Alfredo Martínez.

Sin embargo, en sus diez meses de gestión, ya los regidores le han aprobado cientos de millones de pesos en transferencias y reformas presupuestarias.