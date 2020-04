Regidora Frente Amplio en ASDE se convierte en motivo de risas y aplausos de colegas.. y este es el motivo + Vídeo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 6,135 Fallecidos: 278 Recuperados: 910 Activos: 4,947

Por Robert Vargas

En la gestión pasada, (2016-2020) hubo una regidora que llegó al Ayuntamiento de Santo Domingo Este en la boleta del Frente Amplio y, a poco de tomar posesión, era motivo de risas de la aplastante mayoría de los concejales quienes sufrían “vergüenza ajena” cada vez que la escuchaban.

Poco después, esa regidora se fue del Frente Amplio al Partido Revolucionario Moderno, y le dio la espalda a quien la sentó en la Sala Capitular, Manuel Jiménez.

Finalmente, fue expulsada del PRM y a ella solo se le veía en la Sala Capitular levantando la mano para respaldar proyectos de resoluciones algo polémicos.

Las pocas veces que habló durante las sesiones se convertía en motivo de risas.

Esta vez, en la primera sesión del Concejo de Regidores en el actual período 2020-2024, ha sido una regidora que también llegó a la Sala Capitular en la boleta del Frente Amplio y es auspiciada por el alcalde Manuel Jiménez. Ella es cuñada de Jiménez.

Se trata de Rosa Güilamo, quien, al parecer, estaba algo desorientada, turbada o confusa, pero estaba claro que desconocía lo que estaba diciendo. No la orientaron aunque se presumía que ella sabía a lo que iba.

¿Qué fue lo que sucedió?

Se lo explico de la forma más sencilla posible.

Llegado el momento de la presentación de los voceros y vice voceros de las distintas bancadas, la regidora por el PRM Evelyn Fernández fue presentada como por el concejal Abel Matos como la Vocera de la tolda azul y blanca, y Antonio Fèliz como el Vice Vocero de esa organización.

Llegado el turno a Güilamo, que es la única regidora que tiene el Frente Amplio, se levantó y presentó como vocera de esa entidad a Evelyn Fernández y como Vice Vocero a Antonio Fèliz, algo inaudito puesto que son organizaciones y bloques distintos.

Cuando alguien le hizo la observación de que estaba equivocada, entonces se levantó y tomó otro turno para presentarse ella como Vocera del Frente Amplio y a Evelyn Fernández, que es del PRM, como la Vice Vocera del Frente Amplio, algo que tampoco es posible.

La mayoría de los regidores se dieron cuenta de que Güilamo tenía un embrollo en la cabeza donde las ideas le estaban chocando y no sabía lo que estaba diciendo.

Por ese montivo, ante ese evidente choque de ideas en la cabeza de Güilamo, sus colegas estallaron en risas y hasta la propia Evelyn abrió los brazos, quizás como señal de comprensión por el momento en que estaba pasando la recién estrenada regidora.

Fue la primera regidora que provoca una carcajada en sus colegas.

Ojalá que esto fuera el resultado de las tensiones y el nerviosismo de la primera vez, puesto que ella debe tener muy en cuenta que en sus manos está, en parte, la suerte de este municipio que tienen más de un millón de habitantes, que le pagarán un sueldo de lujo de 220,000 pesos mensuales, más combustibles y decenas de miles de pesos en bonos no para hacer reir a sus colegas, sino para actuar con ideas claras en las funciones que le asignan la Ley 176-07.

Ojalá que ella no sea igual que la que provocaba risas en la gestión pasada.

¡Ah! Me olvidaba decirles que me he enterado de algo muy peligroso, auque parece “inocente”.

Anoche, un regidor me informó que el error de Güilamo fue “corregido” en el acta de la sesión. La corrección se habría hecho a espaldas del Concejo. A simple vista, eso no tiene mayor importancia, pero, ¿Y si hacen ese tipo de “correcciones” en el acta en relación a temas espinosos?

Hmmmm

Piensen ustedes sobre las posibles consecuencias de que se hagan “correcciones” en el acta al margen del Concejo sobre temas de verdadera importancia.