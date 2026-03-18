Rendición de Cuentas: Procuradora General testimonia transformación del Ministerio Público

Yeni Berenice Reynoso resalta revolución institucional con nuevas acciones para la persecución de la criminalidad, la protección a las víctimas, la cooperación jurídica internacional y el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al presentar este martes la rendición de cuentas de su primer año de gestión, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, testimonió la “transformación sin retorno” de un Ministerio Público que se centra en las personas y que actúa como arquitecto de la paz social y garante del Estado de derecho.

“La administración de justicia no puede ser un ejercicio estático de aplicación de códigos; es el pulso vital de una democracia. Como servidores públicos que somos, con una visión innegociable de honestidad, entendemos que el Estado no se administra: el Estado se reforma, se transforma y se innova”, dijo Reynoso.

Resaltó la revolución institucional que vive el Ministerio Público con nuevas acciones para la persecución de la criminalidad, la protección a las víctimas, la cooperación jurídica internacional, el fortalecimiento de la carrera de los fiscales, los aportes al desarrollo institucional del país en materia de reformas legislativas y la implementación de tecnología para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

A la actividad, que se realizó en el Salón de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), asistió la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, así como el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. También, el juez presidente del Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez, y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta.

Planificación estratégica

La procuradora general destacó como altamente prioritaria la planificación estratégica hacia una gestión tecnificada y profundamente humana. “Con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2029, hemos definido un salto cualitativo hacia la modernización tecnológica y la calidad holística, consolidando una gestión por resultados que prioriza la eficiencia y la transparencia radical”, dijo.

Precisó que la Procuraduría General está entre las tres principales instituciones que hace una ejecución presupuestaria acorde a lo planificado. Uno de los hitos más significativos de su gestión, sostuvo, ha sido la dignificación y el fortalecimiento de la carrera técnica de los fiscales, reconociendo al capital humano como el motor de cualquier reforma exitosa.

“Durante el año 2025, marcamos un precedente histórico al producir un total de 164 ascensos de miembros de carrera, un proceso que por primera vez se fundamentó exclusivamente en un riguroso concurso de antecedentes y expedientes”, indicó.

A ese proceso postularon 525 profesionales, de los que se promovieron a 90 fiscales a la posición de Procurador General de Corte de Apelación y a 74 fiscalizadores a Procurador Fiscal, algo que la procuradora resaltó como un reconocimiento a la meritocracia que se complementa con políticas de bienestar sin precedentes.

Destacó la creación y la primera entrega del Premio al Mérito de la Carrera del Ministerio Público, “acto de justicia interna que reconoce a aquellos hombres y mujeres que han hecho de los despachos y los estrados su primer hogar”.

Además, que el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), en su rol estratégico como instituto de formación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), ejecutó un programa de capacitación de gran escala que alcanza un total consolidado de 19,455 participantes.

“En el desglose de estos 12 meses, destaca la formación de 4,640 personas en áreas especializadas y la integración de 255 profesionales en programas de IV Nivel, orientados a la excelencia en el grado de postgrado”, dijo.

Afirmó que la misión constitucional del Ministerio Público se ha materializado en un periodo de cambios profundos donde la excelencia técnica y la honestidad son los pilares de nuestra legitimidad.

“Hemos entendido que la paz social no se decreta, se construye mediante una institucionalidad robusta que sea capaz de responder a los desafíos de una criminalidad cada vez más sofisticada y con operaciones estructuradas en las que copia herramientas administrativas de los mercados; una institucionalidad que garantice siempre el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de cada ciudadano”, manifestó.

Explicó que con el Programa G5 y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) han ejecutado una transformación que coloca a la institución a la vanguardia regional.

Resaltó entre esos proyectos, el eje de gestión judicial, procesal y control biométrico. Además, dijo que la digitalización de los procesos legales y el fortalecimiento de la seguridad jurídica, han sido pilares fundamentales.

Detalló que a través del Sistema de Gestión de Casos (SGCMP), se implementaron módulos para la recepción de denuncias, investigación y salidas alternas, garantizando la trazabilidad y permitiendo la interoperabilidad con el Poder Judicial para autorizaciones.

Igualmente, explicó que a través del Módulo Biométrico: Integrado al SGCMP en 37 Fiscalías Titulares, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución, se asegura la identidad de personas sujetas a presentación periódica, eliminando riesgos de suplantación.

Asimismo, se refirió al avance en la firma digital que promueven una gestión electrónica. También, destacó el eje del sistema penitenciario y control de privados de libertad. Dijo que la tecnología ha optimizado el control y seguimiento en los recintos carcelarios, con el Sistema Automatizado de Información Penitenciaria y Correccional (SAIPC), implementado en los 51 centros penitenciarios y con el registro biométrico de todos los internos con validación directa con la base de datos de la Junta Central Electoral (JCE).

El Ministerio Público automatizó la recepción y análisis en el laboratorio de drogas, utilizando dispositivos móviles, etiquetado con código de barras y generación de informes periciales con firma digital. También logró la interoperabilidad con la DNCD.

Meritocracia

La procuradora general recordó que a partir del 1 de abril entra en vigencia el seguro médico de primer nivel para los fiscales. “Pero más allá de la salud, hemos dado un paso histórico: la propuesta del Fondo de Retiro Digno, aprobada por el Consejo Superior”, dijo.

“Es inaceptable que un magistrado que ha dedicado 30 años a enfrentar el crimen organizado mire su vejez con temor financiero. El retiro digno es el mínimo acto de reciprocidad de un Estado hacia sus defensores”, indicó.

“Estamos consolidando el escalafón y un sistema de incentivos basado en metas estratégicas”, dijo. Anunció la construcción de la casa club del Ministerio Público como un centro de formación integral y esparcimiento.

“La meritocracia ya no es un concepto abstracto en el Ministerio Público; es la única vía de ascenso. A través de la plataforma Sinarefi, gestionada por la Dirección de Carrera, hemos automatizado la gestión del talento, asegurando que cada ascenso sea auditable y justo”.

“Estamos construyendo la base de un Ministerio Público moderno, técnico, humano, eficiente, íntegro y de excelencia. No importa cuánto tiempo tome o cuántos obstáculos enfrentemos, la transformación es indetenible”, destacó, al plantear que al “día de hoy tenemos 19 proyectos de transformación tecnológica, convirtiéndonos en una de las instituciones que a un paso agigantado en menos de un año ha sistematizado el 70% de sus procesos”.

Reynoso precisó el enfoque en la transformación, junto al Ministerio de Interior y Policía, de la investigación penal en la República Dominicana. “Vamos a transformar la investigación en una investigación más técnica, en una investigación mucho más especializada”, indicó.

También precisó que, “como he dicho en otra ocasión y que quiero hoy reiterar, el compromiso de este Ministerio Público en la lucha contra la corrupción no se detiene. No se va a detener por campaña, no se va a detener por discursos vacíos en las afueras de un tribunal”.

Resaltó la ampliación y fortalecimiento del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), que ahora cubre todas las jurisdicciones. Además, la inauguración de cinco fiscalías comunitarias de 24 que el consejo aprobó.

“Estas fiscalías comunitarias las hemos establecido en base a tres criterios, proximidad o para el acceso de las personas a la justicia, mapa de calor de la criminalidad y densidad de la población. Tres de ellas son comunitarias y dos son centros integrales de acceso a la justicia, que son el Centro Integral de Acceso a la Justicia de Haina y el Centro Integral de Acceso a la justicia en La Romana”.

Indicadores

La procuradora general destacó que, durante el año 2025, la República Dominicana cerró con una tasa de homicidios de 8.7, posicionándose entre las más bajas de la región. Este resultado, afirmó, es fruto del trabajo coordinado de la Fuerza de Tarea Conjunta y del esfuerzo articulado entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Inacif y el Ministerio de Interior y Policía.

Subrayó además que, por primera vez, las cifras han sido validadas caso por caso por todas las instituciones involucradas, lo que garantiza, según indicó, un nivel de certeza del 100% en los datos ofrecidos a la ciudadanía.

No obstante, advirtió sobre un fenómeno que continúa generando preocupación: el 58.9% de los homicidios registrados responden a conflictos sociales. Esto implica que cerca de seis de cada diez casos tienen su origen en disputas interpersonales, una realidad que se agrava al vincularse con más de 25,000 denuncias por amenazas y con el hecho de que más del 80% de las personas involucradas no supera los 35 años.

Estos indicadores, enfatizó, plantean un desafío que trasciende el ámbito institucional y exige una respuesta integral por parte de toda la sociedad.

Informó que el Ministerio Público recibió 236,783 denuncias durante el año 2025, en el marco del trabajo articulado con la Fuerza de Tarea, reflejo, según señaló, de un despliegue operativo sin precedentes para atender la demanda ciudadana de forma continua, 24-7 y sin descanso.

El comportamiento mensual mostró un promedio cercano a los 19,731 casos. La mayoría de los casos se concentró en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago.

Asimismo, destacó que más de 73,000 denuncias corresponden a violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, cifra que sustenta en la puesta en marcha de la Iniciativa Vitalia. A esto se suman más de 25,000 casos por amenazas, un indicador que, advirtió, evidencia la urgencia de transformar la cultura de violencia y promover la resolución pacífica de los conflictos en la sociedad dominicana.

El evento

Entre los asistentes a la actividad figuran el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín. Asimismo, los ministros Víctor Atallah, Magín Díaz, Sigmund Freud Mena, Luis Miguel De Camps, Eddy Olivares y Roberto Álvarez Salcedo. Además, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. Asimismo, el director general de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho, y la directora de Carrera, procuradora de corte Isaura Suárez.