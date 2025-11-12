República Dominicana lidera la región en diabetes

1 de cada 3 personas diabéticas en la región no está diagnosticada.

Las personas con diabetes tienen un riesgo de un 56% mayor de padecer demencia en comparación con las personas que no la padecen.

Fuente externa

República Dominicana, . La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) se une al llamado de prevención en el Día Mundial de la Diabetes, este 14 de noviembre, ya que esta enfermedad afecta a 35 millones de personas en Centroamérica y América del Sur, región donde República Dominicana figura con el mayor porcentaje de prevalencia.

Esto, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (IFD), que en su Atlas y en su más reciente informe de 2025, señala que República Dominicana tiene un porcentaje de 17,6% de prevalencia de diabetes en las personas en edad entre 20 y 79 años, para un total de 1,2 millones de personas que la padecen. Medio millón está sin diagnosticar. En esta nación, esta enfermedad fue la causante de 7156 muertes en el año 2024.

Llamado a la accion

Ante este panorama, Pablo Arias, Presidente de la Federación Internacional de Diabetes para Sur, Centromérica y El Caribe, asegura que la organización “apoya toda iniciativa destinada a mejorar el acceso de las personas con diabetes a los tratamientos adecuados, pero aún más importante es el mensaje destinado a la prevención, a la realización de todas aquellas actividades destinadas a disminuir el riesgo de padecer obesidad y diabetes y sobre todo, el llamado es a las autoridades para que lleven a cabo los proyectos de ley para cambiar los entornos obesógenos y diabetogénicos en entornos saludables para la población”

Carmen Da Silva, Directora de Fedefarma para el clúster de República Dominicana y Panamá, “invitó a todos los sectores de la sociedad —gobierno, sector privado, personal sanitario, organizaciones sociales y ciudadanía— a unir esfuerzos en la prevención, divulgación y tratamiento de las causas y consecuencias de la diabetes. Es fundamental que trabajemos juntos en la promoción de hábitos de vida saludables y la creación de entornos que favorezcan el bienestar, para que logremos reducir el impacto de esta enfermedad en nuestras familias, sistemas de salud y en el país”.

Diabetes y otros padecimientos mucho más

Según la Organización Panamericana de la salud (OPS), la diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores. Agrega, que a diabetes tipo 1 no se puede prevenir. La diabetes tipo 2 a menudo se puede prevenir mediante una dieta saludable, actividad física regular, mantener un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco. “La diabetes se puede tratar y sus complicaciones se pueden evitar o retrasar con exámenes y tratamientos regulares”.

La IFD por su parte cita que “las personas con diabetes tienen un 56% de riesgo mayor de padecer demencia en comparación con las personas que no tienen diabetes… El tipo más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer (65%), seguida de la demencia vascular, que representa aproximadamente el 20% de los casos. El informe de la Comisión Lancet sobre demencia de 2024 estima que la diabetes representa el 2,6% de los casos de demencia a nivel mundial. La diabetes se asocia con la obesidad en la mediana edad y la hipertensión, ambos factores de riesgo para la demencia. En general, se ha demostrado que la diabetes tipo 2 tiene un mayor impacto en el riesgo de demencia vascular (DV) que la enfermedad de Alzheimer”.

Diabetes en Centro, Sur América y el mundo

35 millones de personas entre 20 y 79 años viven con diabetes en la región. Para el año 2050 se proyecta que habrá en esta región 51,5 millones de personas diabéticas, un incremento del 45%.

11 millones de personas diabéticas no están diagnosticados, es decir 1 de cada 3.

1 de cada 6 nacimientos vivos se ven afectados por la hiperglucemia en el embarazo.

Datos mundiales

589 millones de adultos (20-79 años) viven con diabetes en el mundo

3,4 millones de muertes se registraron a nivel mundial debido a la diabetes, en 2024.

1 billón de dólares, el 11,9% del gasto sanitario mundial se destina a la diabetes.

7 de cada 10 personas que viven con diabetes están en edad laboral.

3 de cada 4 personas que viven con diabetes han experimentado, ansiedad, depresión u otro problema de salud mental debido a su diabetes.

Acerca de Fedefarma

Fedefarma es la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos con 45 años de existencia. Tiene entre sus objetivos promover el acceso a tratamientos de calidad, fomentar la investigación científica, mejorar la eficiencia de los servicios de salud y asegurar la sostenibilidad del sector, trabajando con gobiernos y autoridades sanitarias bajo altos estándares éticos, para generar bienestar para las y los pacientes y la sociedad en general.