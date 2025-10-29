República Dominicana presenta su ecosistema de manufactura avanzada ante empresarios españoles

Fuente externa

Madrid, España. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, afirmó que el modelo dominicano de zonas francas es uno de los más sólidos de la región, con un récord de exportaciones de US$8, 607 millones y la generación de más de 198,000 empleos directos y 450, 0000 indirectos al cierre de 2024, año en que estas empresas aportaron 3.1% del PIB nacional. En los primeros ocho meses de 2025, las exportaciones del sector ya superan los $5,786 millones de dólares.

Bisonó, quien presentó la ponencia “Ecosistema de manufactura avanzada en la República Dominicana” ante líderes empresariales españoles, destacó la transformación del país en un hub regional de innovación, logística y talento humano competitivo.

Durante el evento, celebrado en la Fundación MAPFRE, en el marco de la Semana Dominicana en España, el ministro compartió cifras que demuestran el éxito de las zonas francas, las cuales el Gobierno del presidente Luis Abinader ha posicionado como uno de los pilares de la estrategia de desarrollo nacional.

Manufactura avanzada

El ministro dominicano explicó que en 2025 han sido aprobadas 49 nuevas empresas, consolidando la red de 97 parques industriales y compañías que operan en el país, en sectores como electrónica, farmacéutica, tabaco premium, confección textil, joyería y dispositivos médicos. De la fabricación de estos últimos, República Dominicana es un referente regional, y alberga empresas de talla mundial como Baxter, Fresenius Kabi, Jabil, B. Braun, Cardinal Health, BD y Rowe Laboratories.

El titular del MICM citó la Estrategia Nacional de Semiconductores, que bajo el Decreto 324-24, busca integrar al país en las cadenas globales de valor de microelectrónica.

“De acuerdo con el ITIF (Fundación para la Tecnología de la Información y la Innovación, por sus siglas en inglés), tenemos el potencial de fabricar placas de circuito impreso y componentes de prueba (ATP), posicionándonos como un socio confiable para Estados Unidos en esta nueva frontera tecnológica”, indicó.

Invita a invertir en RD

El ministro Bisonó puso de relieve la confianza que genera el país entre los inversionistas, fruto de una visión nacional que impulsa la transición hacia la manufactura inteligente, apoyada en capital humano calificado, estabilidad jurídica y una infraestructura logística de primer nivel.

Consideró que la historia de las zonas francas dominicanas es la historia de un país que produce con orgullo, que innova con propósito y que exporta con identidad, que ofrece certidumbre, talento y oportunidades reales de crecimiento. “Por eso, hoy quiero invitarles a mirar hacia la República Dominicana no solo como un destino de inversión, sino como un socio confiable para construir juntos el futuro de la manufactura avanzada.”

Sobre la actividad

El encuentro contó con la participación de Juan Luis Gimeno, representante del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España; Johannes Kelner, viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales del MICM, y Andrés Mejía, CEO de MAPFRE República Dominicana.

Además, Fidelio Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD; Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), y Erik Alma, CEO de Haina International Terminals.

También, asistieron otros importantes representantes de empresas españolas y dominicanas, cámaras de comercio, asociaciones empresariales e instituciones financieras.