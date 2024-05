Residentes por el Parque del Este y el Faro a Colón entre ciudadanos que más ensucian la ciudad.

Por David R. Lorenzo

Los moradores de los barrios y sectores que colidan con el Faro a Colón y el Parque del Este, en el municipio Santo Domingo Este, a pesar de vivir por una zona turística, deben estar entre los ciudadanos dominicanos con menos urbanismo y civismo, y por tanto, entre los que más ensucian su ciudad.

Muchos de estos habitantes, que residen por la avenida Iberoamericana, donde están los barrios de Villa Duarte, Los Mameyes, Los Coquitos, Isabelita Tercera y Los Farallones, entre otros, no tiene o no practican la educación cívica, y por ende, no tienen ningún escrúpulo en lanzar en esa y otras vías aledañas, basuras y otros tipos de desperdicios.

Esta actitud se debe, a demás a la falta de educación y el irrespeto a la ley y al medio ambiente, a la ausencia de vigilancia de las autoridades municipales y la imposición de sanciones por la comisión de ese delito, medida que desde hace décadas no se practica.

Durante un recorrido realizado por el entorno del parque del Este, desde la calle Cuarta, del sector El Pensador, hasta Los Farallones, cerca al parque de Los 3 Ojos, a pesar de ser una zona turística, se observó decenas de vertederos improvisados, muchos de los cuales, son creados, aún, cuando horas antes ha pasado un recolector del basuras del Ayuntamiento Santo Domingo Este.

El Jueves, se pudo ver que la nueva administración del cabildo, encabezada por el alcalde Dío Astacio, ha colocando ´por los menos 3 contenedores en la vía, para que los munícipes echen los desperdicios, pero aún así, algunos ciudadanos los tiran en las calles.

También, se observó una carpa instalada por el cabildo próximo a la funeraria municipal, y del parque Los Tres Ojos, con un policía municipal, para impedir que los residentes del lugar lancen basuras en las calles.

El policía municipal explico que el jueves no se permitía que se depositaran basuras en las calles y en el contenedor, porque el Ayuntamiento estableció que los camiones recolectores pasen por el lugar los lunes, miércoles y viernes.

No se sabe si la medida que ha comenzado a implementar el cabildo dará resultado, debido a que se trata de un problema serio, de falta de urbanismos de una población extremadamente mal educada y la ausencia de castigo de los infractores por los alcaldes, desde hace décadas, por no buscarse problemas políticos.

Ley No. 120-99 prohíbe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos y de cualesquiera naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares, ríos, etc.

El artículo 4, establece que “las personas que sean sorprendidas tirando basuras, desechos o desperdicios de cualquier tipo, del tamaño que fuere, en los lugares públicos, serán condenados a las penas de dos (2) hasta diez (10) días de prisión o multas de quinientos (RD$500.00) a mil (RD$1,000.00) pesos, o ambas penas a la vez.

En la República Dominicana es probable que nunca se haya sancionado a alguien por violar ese artículo, convirtiendo a este país, quizás en el más tolerantes del mundo, a sus alcaldes entre los más irresponsables y a sus ciudadanos, entre los más sucios.