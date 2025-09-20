Robert Polanco: “jornadas Primero Tú son un ejercicio de cercanía, que buscan transformar vidas con soluciones y trato digno”

Fuente externa

Villa Hermosa, La Romana -El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, destacó este viernes que la institución que dirige tiene como misión acercar los servicios del Gobierno a las comunidades más necesitadas, como ha instruido el presidente Luis Abinader.

Al encabezar una jornada de inclusión social «Primero Tú», en el sector Juan Pablo Duarte, en Villa Hermosa, de La Romana, Polanco destacó que esos operativos constituyen un espacio donde el Estado se hace presente de manera integral, con soluciones oportunas y trato digno para la gente.

“Propeep tiene una misión distinta y complementaria, que es estar en el centro de la sociedad, tender la mano, acompañar a los barrios, los municipios y los distritos municipales, con servicios que cambian vidas”, expresó.

El funcionario resaltó que esas acciones generan gran satisfacción porque impactan de manera directa en la vida de los más necesitados.

“Cuando un adulto mayor recibe aquí su pensión solidaria, cuando una madre soltera sale con los carnets de salud de sus hijos, gracias a Senasa, o cuando una persona con discapacidad obtiene un dispositivo que le devuelve dignidad, ahí es donde vemos el verdadero sentido de estas jornadas”, explicó.

Polanco agregó que las jornadas «Primero Tú» son un mecanismo para devolver esperanza y reafirmar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

En ese sentido, reiteró que la visión del Gobierno es mantener una gestión inclusiva, cercana y sensible frente a las necesidades de las comunidades en cada rincón del país.

Dijo que el presidente Abinader es un hombre que está preocupado por el bienestar de la gente, de su pueblo, por el desarrollo. “Eso es lo que pretende y persigue el presidente Luis Abinader”, afirmó Polanco.

Próxima jornada en Guaymate

El director de Propeep anunció que la próxima jornada se realizará en el municipio de Guaymate y aseguró que mantendrá su presencia constante en todo el territorio nacional, «trabajando 24 horas, 7 días a la semana” para acompañar y respaldar a la población más vulnerable.

En la jornada de inclusión social participaron un conjunto de instituciones públicas para garantizar una amplia cobertura de servicios.

Las familias recibieron atenciones médicas en distintas especialidades, consultas odontológicas, entrega de medicamentos, jornadas de vacunación, orientación comunitaria, afiliación al Seguro Nacional de Salud (Senasa), pensiones solidarias, capacitaciones técnicas y acompañamiento en trámites de acceso a programas sociales.

Autoridades presentes

Robert Polanco estuvo acompañado de la gobernadora provincial, Ivelisse Méndez; del alcalde Eduardo Famila; de la subdirectora de Propeep, Yenny Chaljub; y de la diputada Jacqueline Fernández, los regidores Nelson Quevedo y José Valdéz, y de Leonor Rodríguez, presidenta de la junta de vecinos, entre otras autoridades provinciales y municipales y dirigentes comunitarios.