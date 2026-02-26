Rubén Maldonado advierte al alcalde de SDE: “Que se prepare, que se va”

Por Ramón Peralta

No estaba en mis planes subir a una segunda planta colmada de dirigentes partidarios para escuchar un discurso interno. Fui por invitación de Rafael Castillo, quien me pidió acudir como observador, arriesgándose a que mi postura crítica ante los acontecimientos y mi absoluta libertad para escribir lo que viera y escuchara, sin ataduras, pudieran hacer más mal que bien en términos de opinión pública. Tal vez se arriesgó a invitarme pensando que no asistiría, pero, en contra de mi propio vaticinio, asistí.

La asamblea no era abierta ni multitudinaria en el sentido tradicional. Estaba dirigida específicamente a miembros de la Dirección Central y a presidentes de direcciones medias de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción dos de Santo Domingo Este. Es decir, no se trataba de una actividad de masas, sino de un encuentro orgánico con cuadros estructurales del partido. A pesar del carácter de la asamblea, la segunda planta estaba repleta de dirigentes.

Rubén Maldonado, director o coordinador provincial de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santo Domingo, tuvo a su cargo la intervención principal. Afirmó que su organización ganará abrumadoramente los principales municipios del país y exhortó a los dirigentes de esa demarcación, muchos de ellos aspirantes a regidores y a otros cargos municipales, a trabajar sin descanso.

Fue categórico respecto a Santo Domingo Este. Aseguró que trabajará hombro a hombro con el candidato a la alcaldía de su partido en ese municipio porque, según expresó, el alcalde actual “se va”. Y precisó fecha: febrero de 2028, cuando la Fuerza del Pueblo afirmó que ganará esa alcaldía.

Sostuvo que los números colocan a su organización por encima del partido de gobierno, pero introdujo un matiz relevante: el triunfo dependerá del nivel de entrega y del trabajo individual de cada militante. La ventaja estadística, si se confirma, necesitará estructura para traducirse en victoria.

El punto más alto de la asamblea llegó cuando Maldonado compartió cifras que proyectan a Leonel Fernández como ganador en primera vuelta. La reacción fue inmediata. Los aplausos y la euforia colectiva ahogaron su voz, al punto de que no pude escuchar la última frase de su exposición. La mención del líder generó una respuesta emocional intensa entre los presentes.

Maldonado en la parte analítica de su intervención elogió el consenso alcanzado en la circunscripción dos, atribuyéndolo a una dirigencia que, según dijo, ha sabido colocar los intereses colectivos por encima de los personales. Destacó el loable trabajo de Alexandra Peña, presidenta de la Fuerza del Pueblo en esa demarcación, y reconoció la labor legislativa de Rafael Castillo como vocero del bloque de diputados, señalando que ambos han contribuido al crecimiento organizativo.

Alexandra Peña, al tomar la palabra, felicitó a los dirigentes de su circunscripción y afirmó que esa demarcación política encabeza los renglones electorales, organizativos y de expansión del partido en la provincia.

El momento políticamente más estratégico de su narrativa indirecta de crecimiento partidario fue cuando de manera supuestamente inocente invitó a ponerse de pie a quienes asistían por primera vez a una asamblea de la Fuerza del Pueblo.

Se levantaron figuras de alto nivel que, hasta hace poco, eran miembros distinguidos del Comité Central del PLD, así como dirigentes connotados provenientes del PRM y de otras organizaciones políticas. La sorpresa fue visible incluso en el propio Rubén Maldonado y en Jesús Féliz, miembro de la Dirección Política y enlace de la circunscripción dos.

El gesto tuvo una carga simbólica evidente que recordó la migración de políticos con experiencia que se mueven hacia el color que está más cerca del poder.

Desde la parte posterior del salón pregunté a un miembro de la Dirección Central qué motivaba a un funcionario medio del PRM a integrarse a un partido de oposición como la Fuerza del Pueblo. La respuesta fue breve y pragmática.

“Ese señor es gobiernista y sabe que la Fuerza del Pueblo en dos años será gobierno”.

La asamblea estuvo encabezada por Rubén Maldonado como coordinador provincial; Alexandra Peña, presidenta de la circunscripción dos; Rafael Castillo, vocero del bloque de diputados; Jesús Féliz, miembro de la Dirección Política y enlace; además de otros miembros de la Dirección Central, presidentes de direcciones medias e invitados especiales.

Asistí como observador crítico. Y debo consignar que pocas veces he presenciado una asamblea interna de cuadros con tal nivel de entusiasmo y percepción de victoria.

El entusiasmo no equivale al triunfo. Pero cuando una estructura partidaria no una multitud circunstancial se muestra cohesionada, motivada y convencida de su narrativa de poder, el dato político adquiere otra dimensión.

En Santo Domingo Este, al menos entre su Dirección Central y sus presidentes de direcciones medias, la Fuerza del Pueblo actúa como si la contienda municipal ya estuviera en marcha.

De todo lo que vimos y de lo que hablaron Rubén Maldonado y Alexandra Peña, quedó en el imaginario de los asistentes la parte política más elocuente: no lo visible, sino lo que no se vio ni se dijo explícitamente. La sensación de que el cañonazo para independizar la alcaldía más grande del país acababa de lanzarse desde ese local, la casa política en honor a Domingo Jiménez, el municipalista de mayor prestigio en la historia de Santo Domingo Este, precisamente este 25 de febrero, día del natalicio de Mella