SAM juramenta Andrés Tejada como nuevo Presidente par el periodo 2026-2028

SANTO DOMINGO. – En un acto marcado por el compromiso institucional y la visión de futuro, la Sociedad Acción Multiempresarial SAM juramentó a Andrés Tejada como su nuevo presidente, quien asumió el liderazgo de esta prestigiosa organización que cuenta con una trayectoria de 38 años en el mercado dominicano.

SAM es una entidad referente que agrupa a empresarios de sectores vitales para la economía nacional, incluyendo ferreteros, electrodomésticos, servicios funerarios, médicos, mayoristas, entre otros rubros de gran impacto social y comercial.

Durante su discurso de toma de posesión, Tejada destacó la solidez de la institución y el esfuerzo de quienes le antecedieron en el cargo.

«Valoro el trabajo de estos 38 años de todos los hombres y mujeres que presidieron esta institución; somos el legado de su gran trabajo», afirmó el nuevo presidente ante una audiencia compuesta por líderes, comerciantes y personalidades del sector empresarial.

Andrés Tejada presentó una hoja de ruta enfocada en la modernización y el fortalecimiento gremial, destacando los siguientes pilares para su mandato:

Renovación Generacional: Propone ampliar la matrícula de la institución integrando activamente a empresarios jóvenes, asegurando así el dinamismo y la continuidad del liderazgo empresarial.

Prometió trabajar arduamente por la familia y la socialización entre los miembros, entendiendo que la unidad personal es la base del éxito profesional.

Reafirmó su compromiso de asumir la defensa firme del sector empresarial ante los retos económicos actuales, promoviendo políticas que favorezcan el crecimiento sostenible de sus asociados.

Hará fortalecer las sinergias comerciales para que la SAM siga siendo un motor de oportunidades y desarrollo para todos sus integrantes.

El evento concluyó con el compromiso de la nueva directiva de mantener la excelencia que ha caracterizado a la Sociedad Acción Multiempresarial durante casi cuatro décadas de servicio ininterrumpido al país.