Por Jose Luis Paulino

MOCA, Espaillat. – Con el estadio a casa llena y un ambiente cargado de emoción, arrancó el XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE), dedicado al Lic. Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y en disputa por la Copa INDOTEL.

En el primer encuentro, el José H. Rodríguez se impuso 99×83 sobre La Cancha, gracias a la espectacular actuación de Luigi Rojas, quien anotó 32 puntos y dominó la cancha desde todos los ángulos.

También destacaron Darious Monten con 23 puntos y 10 rebotes, y Delvis Mercedes con 20 puntos. Por La Cancha, sobresalieron Antonio Gordon 18 puntos, Jeremy Guzmán 13 puntos y 10 rebotes y Dominik Rosario y Manauris Liriano, con 11 puntos cada uno.

Segunda jornada del BSE

En el segundo partido de la jornada, los subcampeones San Sebastián vencieron 75×66 a los campeones del Don Bosco en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte.

La dupla Juan Junior Rosario y José Rafael sumó 38 puntos, guiando al Imperio Rojo a su primera victoria del torneo.

Por el San Sebastián; Juan Junior Rosario 23 puntos, 12 rebotes, Rafael de Jesús 15 y Nargenis Ulloa 11 puntos y 10 asistencias. En el Don Bosco; brillaron Tony Michel (15 puntos, 14 rebotes), Chris Lantigua 11 y Darwin Rosario 14 puntos.

Reconocimientos y apoyo al deporte

Durante la actividad, los presidentes de ASOBAE, Lic. Ariel Vásquez, junto a Enmanuel Bautista, del comité organizador, entregaron una placa al Lic. Andrés Bautista en reconocimiento a su apoyo al baloncesto de Espaillat.

La placa fue recibida por su hijo, Enmanuel Bautista, quien agradeció el honor en nombre de su padre, destacando su compromiso continuo con el desarrollo deportivo en la provincia.

Asimismo, Televiaducto Canal 3, representado por el gerente general Francis Díaz, en nombre de Don Pablo Grullón presidente de la empresa, anunció la entrega del 50% de la comercialización del torneo y aportes económicos a cada club participante, así como a ASOBAE para las categorías menores.

El Ayuntamiento de Moca, encabezado por el alcalde Miguel Guarocuya Cabral, también reafirmó su compromiso con el deporte al entregar RD$200,000 al comité organizador y anunciar un aporte adicional de RD$50,000 para 2026, garantizando así el respaldo a la continuidad del torneo y al fortalecimiento del baloncesto en la provincia.

El XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat promete semanas de intensa acción, talento y emoción para los fanáticos del baloncesto local.