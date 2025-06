Santo Domingo Este: Inundaciones y la Lucha por Drenajes Limpios

Por Quilvio Vásquez

Cada vez que cae un aguacero, mis pensamientos se dirigen al alcalde Dío Astacio. Me pregunto por cuáles calles y avenidas de Santo Domingo Este puedo transitar sin el riesgo de quedarme atascado en medio de un charco.

Hace tres semanas, participé en una asamblea de juntas de vecinos en Los Frailes, representando a mi comunidad, Urbanización María del Mar, junto a otros residentes. Esperamos al alcalde Dío Astacio por un buen rato. Finalmente llegó, trayendo consigo mucha información sobre su programa de manejo de residuos y la limpieza de los imbornales, crucial para evitar que los desechos lleguen a los pozos filtrantes.

La asamblea fue increíblemente educativa. El propio alcalde Dío Astacio asumió el rol de profesor, explicando en detalle cómo evitar la acumulación de agua y asegurar que llegue a los imbornales. Lo más interesante fue su propuesta para limpiar estos drenajes. Afirmó que el Ayuntamiento tenía los fondos para pagar la limpieza, pero que cada junta de vecinos debía conseguir tres o cuatro trabajadores para la tarea.

El alcalde Astacio luego hizo hincapié en que, si los imbornales no se limpiaban, sería culpa de las juntas de vecinos.

El gran problema con la búsqueda de estos trabajadores, a menudo llamados «buzos», es que ya nadie limpia pozos y sépticos a mano. La tecnología ha superado a estos trabajadores manuales; ahora existen máquinas de bombeo que pueden limpiar estos drenajes y pozos en menos de una hora. Además del tiempo que se pierde, ahora es aún más urgente limpiar los pozos e imbornales de Santo Domingo Este porque la temporada ciclónica

ha comenzado, y nuestras calles volverán a ser ríos.

Señor alcalde, usted dijo que tenía el dinero para pagar la limpieza de pozos e imbornales. Por favor, hágalo ahora con empresas profesionales. Estas empresas no vierten lodo maloliente en las calles, no contaminan el medio ambiente, no enferman a la gente y no impiden el paso de los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este necesita modernizarse y comprar camiones bomba para un mantenimiento preventivo. Si quiere evitar que las calles de Santo Domingo se inunden, use esos camiones bomba ahora y pague a las empresas de limpieza de pozos y sépticos. Esto es urgente.

La tecnología es la fuente del bienestar humano; la limpieza manual de estos pozos trae contaminación. La Junta de Vecinos María del Mar en Los Frailes espera su ayuda ahora. Todos los accesos a nuestra urbanización se inundan, dejándonos sin entrada ni salida. Y no es solo nuestra Urbanización María del Mar; las calles se inundan en todas las urbanizaciones de Los Frailes.