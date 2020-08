Se desploman aún más las buenas prácticas municipales y la transparencia en el ASDE

Nota de la Redacción: revisando hoy los datos que aporta el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, (SISMAP), Ciudad Oriental ha observado que existen (o no existen) dados alarmantes que reflejan un aparente desplome de las buenas prácticas administrativas en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Los datos allí aportados dejan muy mal parado al alcalde Manuel Jiménez y a su equipo de colaboradores, puesto que en el “ranking”, que cuando Juan de los Santos se mantuvo siempre en el primer lugar con una elevada puntuación, con el actual síndico el ASDE ha pasado a ocupar un lastimoso 18vo. lugar, cuando es conocido que Alfredo Martínez le entregó la administración en la posición número 12.

Como se trata de asuntos técnicos, optamos por solicitarle al ex Secretario General del ASDE, Juan López, que nos hiciera una evaluación de lo que hoy está publicado en el portal del SISMAP respecto del Ayuntamiento local.

López, como siempre, ha respondido con gentileza a nuestra solicitud y esta es su respuesta:

Lectura de la situación del ASDE en el SISMAP, al 13 de agosto del 2020

La situación del ASDE en cuanto a las buenas prácticas municipales y la transparencia que se mide por el SISMAP municipal va de mal en peor.

La gestión de Juancito y Jeannette dejó al ASDE siempre en el primer lugar con un 94.5 % al 16 de agosto del 2016.

La desastrosa gestión de Alfredo la dejó caer al lugar No. 12 del ranking del SISMAP con un 87.40 % para el 24 de febrero 2020.

La gestión de Manuel Jiménez viene descendiendo en forma vertiginosa, al 16 de agosto ya había bajado al lugar No. 17. Pero en el SISMAP de hoy (23 de agosto) bajó al lugar No. 18 con una pobre puntuación de 72.20 %.

Los aspectos de buenas prácticas municipales que presentan puntuaciones por encima del 80 % se deben a los reportes de las ejecutorias del ASDE que se hicieron hasta febrero de este año.

Todo parece indicar que los actuales funcionarios y técnicos del ASDE no están trabajando de conformidad con la las disposiciones de la Ley No. 176-07, no están cumpliendo con las ejecuciones del Presupuesto general aprobado para este año y tampoco con las ejecutorias de las obras aprobadas para el Presupuesto Participativo.

En el actual ranking del SISMAP no se visualiza el cumplimiento de los reportes relacionados a los diferentes aspectos de las exigencias de Recursos Humanos: plan de capacitación, informes mensuales al MAP de las acciones de personal y la transparencia de las nóminas.

Interpreto que el Alcalde no está bien informado con respecto al funcionamiento e importancia del SISMAP municipal y, en el mejor de los casos, durante los 4 meses que tienen al frente del ASDE se han descuidado en la presentación de los informes o REALMENTE lo están haciendo muy mal en cuanto a buenas prácticas municipales y las transparencias de las ejecutorias de la Alcaldía y del Concejo de Regidores (que todavía no han presentado las declaraciones patrimoniales de bienes).

Sobre esos aspectos manifesté preocupación en mi anterior reflexión que se publicó el pasado 16-8-20:

“Ahora bien, en las ejecutorias del gobierno municipal de SDE, de estos primeros 100 días, pudimos observar una preocupante señal:

El actual gobierno municipal encontró al ASDE, el pasado 24 de abril, en el lugar No. 12 con una puntuación de 87.40 % del ranking del SISMAP municipal. Al momento que escribimos esta reflexión, el ASDE ha descendido 5 lugares porque se encuentra en el puesto No. 17 con un pírrico 70.60 %. ¡Cuidado con ese rápido descenso en la ausencia de buenas prácticas municipales y de transparencia!”

Por otro lado, todavía no he recibido informaciones con respecto al cumplimiento del Art. 131 de la Ley 176-07 que, taxativamente, ordena al Alcalde a rendir cuentas (presentar las memorias de las ejecutorias) ante el Concejo de Regidores, en la sesión ordinaria que debía realizar el pasado 16 de agosto.

Con afectos,

Juan López