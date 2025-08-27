Secretario de Urbanismo y Vivienda de FP alerta sobre uso irregular de suelo en el Cinturón Verde de SD

Por Omar Liriano

Santo Domingo. – El ingeniero Pedro Pablo Díaz, secretario de Urbanismo y Vivienda de la Fuerza del Pueblo, denunció que el Gobierno autorizó la construcción de proyectos inmobiliarios de alta densidad en terrenos del Cinturón Verde de Santo Domingo, lo que constituye, según afirmó, una violación a las normativas urbanísticas y de ordenamiento territorial que rigen esa zona.

Díaz recordó que el Cinturón Verde fue concebido mediante el Decreto No. 183-93 como un Parque Urbano destinado a preservar el equilibrio ecológico del Gran Santo Domingo, estableciendo usos de suelo de baja densidad. “Permitir edificaciones de gran escala en un área protegida no solo altera su función ecológica, sino que vulnera las ordenanzas municipales y las leyes urbanísticas vigentes”, señaló.

El dirigente acusó a las autoridades de incurrir en una “clara prevaricación”, al otorgar permisos a proyectos vinculados a funcionarios públicos, lo que representa un conflicto de intereses y una amenaza al ordenamiento territorial de la capital.

“Estamos frente a una colusión institucional que facilita permisos que, en condiciones normales, serían imposibles de obtener. Exigimos la paralización inmediata de estas obras y la apertura de una investigación sobre los responsables”, puntualizó.

El secretario de Urbanismo y Vivienda subrayó además que la Fuerza del Pueblo se solidariza con las comunidades afectadas, como los residentes de Cuesta Brava de Arroyo Manzano, quienes han denunciado la tala indiscriminada de árboles y los daños ambientales ocasionados por las construcciones.

La organización política hizo un llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía para defender el patrimonio urbano y ambiental del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, advirtiendo que la pérdida del Cinturón Verde tendría consecuencias irreversibles para la planificación y la calidad de vida en la ciudad.