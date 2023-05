Segunda Fase Movilización Pensionados

Fuente Externa

Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Profesores, (ADP), anunció este jueves la segunda fase del Plan de Movilización a favor de la mejoría en las condiciones de salud de los jubilados y pensionados del magisterio nacional.

“En vista de la insensibilidad y omisión de las autoridades a las justas reclamaciones del magisterio para atender el reajuste del salario pensional, un real seguro médico que sea efectivo, cobertura de medicamentos de altos costos a miles de docentes jubilados de todo el país, la ADP se ve en la obligación de volver a la movilización.

– El próximo viernes 19 de mayo realizaremos asambleas municipales.

– El Jueves 26 concentración frente al MINERD.

Mientras que el miércoles 7 de junio realizaremos una Concentración Nacional Frente al Palacio Nacional.

Asimismo, presentaremos la situación de los pensionados y jubilados en cuanto a su seguridad social. a través de los medios de comunicación.

De igual manera haremos encuentros con fuerzas políticas y sociales sobre las condiciones de los jubilados y pensionados.

Alertamos que la participación de los maestros activos en esta segunda fase de movilización a favor de los profesores que dieron su vida al sistema educativo se debe al caos que impera en las escuelas del país que afecta a los docentes y estudiantes por lo que están incluidas las siguientes demandas.

Solución a las demandas de Pensionados y Jubilados; la mejora del SEMMA y plenitud de las funciones de INABIMA

2.- Reajuste general de salarios a todos los servidores de la escuela 3.- Mejora de la Jornada Escolar Extendida: *Cumplir la Ordenanza 2-2019 y la Orden Departamental No.43-2019 sobre Sustituto o suplente y pago de Licencias *Superación de las pésimas condiciones sanitarias, de espacio y violencia en la escuela *Provisión de los recursos, medios e insumos educativos *Liberar de carga administrativa a los docentes,

Las condiciones laborales en la mayoría de los centros educativos del país empeoran por problemas de espacios, servicios sanitarios, ausencia de recursos e insumos (sin libros, sin conectividad); excesiva carga administrativa a la función docente; la inseguridad, la violencia generalizada afectando la salud de docentes y estudiantes, y consecuentemente la baja en los rendimientos educativos. Los intereses privados en materia de salud amenazan al SEMMA: de 24 mil nuevos docentes, solo 3 mil fueron afiliados al SEMMA, mientras el MINERD dispersa 21 mil docentes al negocio privado de la salud , o sea, a otras ARS privadas.

Los hospitales del SEMMA son desatendidos y no pueden servir eficiencia mínima a los docentes.- El INABIMA sigue limitado en sus funciones de atender el bienestar magisterial tanto de docentes activos como de pensionados.

No se aplica a plenitud la Ley 451-08, que le da funciones para coordinar todo el sistema de seguridad social del magisterio. Miles de millones de pesos siguen retenidos por AFP privadas; miles de millones de pesos siguen paralizados en AFP-0 y AFP-20 que si inventaron para lesionar la rentabilidad, la administración y sostenibilidad de los fondos de pensiones del magisterio nacional. La Carrera Docente se la quiere relativizar y re conceptualizar a imagen y semejanza de los intereses privados.

La exclusión de la ADP de las Comisiones Nacionales de Concurso de Oposición, en violación del Estatuto del Docente, y la discrecionalidad y el autoritarismo en Educación ponen en crisis la gobernanza en todo el sistema educativo. La aplicación de un “Programa Nacional de Inducción”, contrario al concepto de la inducción en la legislación educativa; el PNI que no es más que un Diplomado para hacerle negocio a las universidades privadas, cargan a los docentes de nuevo ingreso con horarios, tareas y temas insulsos que afectan su desempeño escolar, su salud mental y sus relaciones personales.

La carga administrativa agregada a la función docente (Libro-Registro-Evaluación infinita y boletines) en un modelo educativo errático centrado en la evaluación -y no en los aprendizajes-, está afectando la salud mental docente, y consecuentemente su desempeño. – El maltrato oficial a los docentes, y la arenga a los padres y madres para que “enfrenten” a los profesores en las pésimas condiciones en que están tantas escuelas en todo el país – arenga desde el mismo Ministerio de Educación-, es una prueba inequívoca de que el MINERD, asaltado por los intereses privados, ha optado por la provocación, la confrontación y la violencia. –

Por último, le decimos públicamente al Ministro: No caeremos en sus provocaciones, pero no vamos a permitir que reduzca a cero 53 años de conquistas magisteriales. – Si no hay diálogo sincero y resolutorio; si no hay respeto por más de 120 mil docentes; ¡si no hay ejercicio verdaderamente de Estado, y no privado, en el sistema educativo, apegado al interés público, a la legislación educativa y a la Constitución, nos tendrán MOVILIZADOS!!! La inflación y la privatización de todo ha reducido el poder adquisitivo del salario docente, y los demás trabajadores de la escuela, en más de un 30%. Estamos solicitando una compensación o reajuste salarial general para todos los servidores de la escuela pública dominicana.- Toda perturbación y limitación del presente año escolar proviene del ministerio de Educacion, que ha obrado contrario al interés de la educación pública y sus actores principales.