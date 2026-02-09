Seguridad y carga pública en régimen de visa B1/B2 de Estados Unidos de Norteamérica: límites jurídicos, actividades prohibidas y consecuencias migratorias

Por Juan Antonio Mateo Ciprian

Abogado – Catedrático Universitario

Master in United States Immigration Law and Procedural Practice

La visa B1/B2 es uno de los instrumentos más utilizados para el ingreso temporal de extranjeros a los Estados Unidos de Norteamérica para fines de turismo, negocios no remunerados, visitas familiares y tratamiento médico. Al mismo tiempo, es una de las causas más significativas de inadmisibilidad, cancelación de visas y restricciones futuras, dependiendo del uso adecuado que los beneficiarios le den a la misma.

Este artículo analiza los dos términos legales de forma jurídico-migratoria: seguridad pública y carga pública, así como sus derivaciones en los criterios importantes de las autoridades migratorias en los EE. UU. Además, el estudio detalla las actividades permitidas y prohibidas bajo una visa B1/B2, el alcance de la autoridad discrecional de un oficial de inmigración y el tipo de consecuencias legales por incumplimiento de las condiciones de un estatus de no inmigrante. Sabiendo que “la obtención de una visa de no inmigrante es un privilegio y no un derecho del titular”.

Asimismo, el sistema migratorio de los EE. UU. se basa en la teoría de regulación, legalidad y beneficio mutuo. En este contexto, la visa B1/B2 sirve como un conducto para personas que solo pueden entrar temporalmente en los EE. UU. Sin embargo, esta categoría ha sido interpretada y abusada en exceso por algunos usuarios. Dos ideas integrales están presentes en el criterio de un oficial de inmigración: la búsqueda de seguridad pública y carga pública. La primera está definida como la probable protección de la ley y el orden en los EE. UU. en última instancia, mientras que la segunda se basa en la autosostenibilidad financiera y social del extranjero durante su estancia.

Por ello, en ambas se aplican tanto al proceso consular como al de control fronterizo. B. Naturaleza jurídica de la visa B1/B2, considerada una categoría de no inmigrante en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. No supone un permiso automático de entrada, ya que se toma una decisión en la aduana entre los oficiales de Aduanas y Protección de Fronteras. Desde el punto de vista legal, es un privilegio condicional que solo se permite en caso de cumplimiento con el propósito declarado y sin intención de inmigrar. Cualquier otra interpretación se considera una falsificación o abuso que, por lo general, puede terminar en una revocación o cancelación del visado.

En este contexto, el sistema migratorio americano contempla que la visa B1/B2 permite a los extranjeros disfrutar y explorar los diferentes Estados del país de forma tranquila, sin inconvenientes con las autoridades migratorias. Además, posibilita reunirse con familiares y amigos que residan en Estados Unidos.

También, es válida para recibir atención médica especializada, siempre que el viajero cuente con la documentación que respalde la consulta o el procedimiento y pueda demostrar que tiene los recursos para cubrir los costos sin necesidad de trabajar en el país y sin convertirse en una carga económica para los Estados Unidos.

Asimismo, la visa permite asistir a congresos, seminarios, convenciones o ferias comerciales, siempre y cuando no se realicen actividades laborales ni se reciban pagos por participación. Los titulares de esta visa pueden, además, realizar cursos breves que les permitan aprovechar su tiempo libre, como clases de yoga, arte o fotografía, entre otros, con el fin de desarrollar nuevas habilidades durante su estancia. “Estas actividades se consideran acordes con el carácter temporal del visado y no generan afectación a la seguridad pública, ni al sistema de asistencia social estadounidense”.

Por el contrario, no está permitido realizar actividades laborales o lucrativas, por lo que no se puede ser empleado ni recibir salarios o compensaciones dentro de los Estados Unidos de América. Tampoco se permite cursar programas de estudio a tiempo completo o prolongados. Para ello, es necesario solicitar un visado académico.

De igual manera, no se puede utilizar la visa de turista para residir permanentemente en Estados Unidos. El permiso de entrada será otorgado por un oficial de aduanas y protección fronteriza, quien determinará el tiempo autorizado de permanencia. Además, debe tenerse en cuenta que los oficiales de inmigración evaluarán cada ingreso al país. Si existen indicios de que la intención del viajero es residir de manera ilegal, podrían restringir su entrada o revocar el permiso. Estas acciones constituyen violaciones directas al estatus de no inmigrante y pueden dar lugar a la cancelación inmediata de la visa, inadmisibilidad futura e incluso prohibiciones de reingreso. Jamás olvidar que, “la visa no es un derecho, es un privilegio que se otorga a una persona”.

Igualmente, la seguridad pública es un eje transversal del control migratorio estadounidense. Las autoridades evalúan si el extranjero representa un riesgo para el orden social, el cumplimiento de las leyes o la integridad del sistema migratorio. El fraude, la reincidencia en estancias prolongadas o la inconsistencia entre el propósito declarado y la conducta real del visitante son elementos que pueden motivar la negación de entrada y, por vía de consecuencias, la revocación o cancelación del visado en el acto.

Cabe destacar que, la discrecionalidad administrativa permite a los oficiales migratorios revocar la visa a los usuarios que hasta ese momento los habilitaba para el ingreso hacia los Estados Unidos cuando existan indicios razonables de intención inmigratoria irregular, según las actividades permitidas y prohibidas de conformidad con la legislación migratoria de los Estados Unidos de Norteamérica.

Además, la concepción de la carga pública se refiere a la posibilidad de que un extranjero dependa de asistencia gubernamental para su subsistencia. En el contexto de la visa B1/B2, el visitante debe demostrar capacidad económica suficiente para cubrir todos los gastos de su estadía, incluyendo alojamiento, alimentación y atención médica.

Asimismo, la imposibilidad de demostrar autosuficiencia económica o la utilización de beneficios públicos puede afectar negativamente no solo la admisión inmediata, sino también futuras solicitudes migratorias. Por lo tanto, en cada intento de ingresar a los Estados Unidos, la admisión es evaluada individual e independientemente. Esto implica que la vigencia de la visa no garantiza el acceso al país, dado que esta solo autoriza al titular de la misma a presentarse en un puerto de entrada; deja la última palabra a los agentes de la policía migratoria en el momento del ingreso.

Dicho de otra forma, los oficiales de Customs and Border Protection analizan el propósito del viaje, la duración de la estancia, el historial migratorio conocido del sujeto, la coherencia de sus respuestas y cualquier indicio de riesgo de que este no se sujete a la ley y constituya una amenaza para la seguridad nacional. De igual forma, en dicha valoración se toman en cuenta inconsistencias, irregularidades u otros indicios de un propósito distinto al permitido por la clasificación de la visa. En caso de detectarse tales situaciones, la entrada puede ser denegada, aunque la visa esté vigente y haya sido usada anteriormente sin problemas.

En este sentido, el mecanismo de control de legitimidad se mantiene de manera ininterrumpida, lo que reafirma la condicionalidad del visado. Por eso no genera un derecho adquirido de ingreso al país y permanencia en territorio nacional. De ahí que el viajero sea responsable de cumplir en cada viaje con la ley y los términos de su condición migratoria, recordando que cada ingreso supone una nueva evaluación de legalidad y legitimidad.

Finalmente, la visa B1/B2 es un instrumento jurídico que facilita un intercambio turístico, social y de negocios de naturaleza temporal; sin embargo, su utilización exige un cumplimiento de las normas migratorias de los Estados Unidos. De esta forma, los principios de seguridad pública y carga pública trabajan como filtros claves para proteger el interés estatal y la integridad del sistema migratorio. Por lo tanto, una demostración de las actividades permitidas y la abstención de conductas prohibidas no garantiza simplemente una estadía legal, sino también un buen historial migratorio de los extranjeros. En esencia, la visa debe ser entendida como un privilegio revocable, cuya preservación está determinada por la conducta responsable y abierta del visitante.

