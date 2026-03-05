Fuente Externa

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley Orgánica que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.

La normativa establece que las candidaturas independientes, en las cuales las personas que se postulan a un cargo de elección popular lo hacen sin pertenecer a un partido, movimiento o agrupación política, y sin que los mismos sirvan de plataforma para su propuesta electoral.

En su tercer articulo la iniciativa, indica que por su naturaleza y condición las candidaturas independientes que puedan resultar gananciosas posición electoral pueden encontrar escollos y dificultades efectividad del ejercicio de los mandatos constitucional principalmente en lo concerniente a la suplencia institucionalización de bloques y otros modelos de participación democrática.

Este proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán; Moisés Ayala Pérez; Eduard Alexis Espiritusanto Castillo; Casimiro Antonio Marte Familia; Aracelis Villanueva Figueroa; Lía Ynocencia Díaz Santana; y Pedro Manuel Catrain Bonilla.

El Pleno del Senado aprobó en única lectura una resolución de conmemoración del centenario de Minerva Mirabal, autoría de la senadora María Mercedes Ortiz.

La pieza refiere que María Argentina Minerva Mirabal Reyes nacida el 12 de marzo de 1926 en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Salcedo, hoy provincia Hermanas Mirabal; se destacó desde temprana edad por su pasión por la lectura, la escritura y la reflexión crítica, lo que le permitió desarrollar una conciencia política y social que la convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia de la República Dominicana.

La pieza detalla que el asesinato de Minerva Mirabal, junto al de sus hermanas Patria y María Teresa, y el de su conductor Rufino de la Cruz, el 25 de noviembre de 1960, aceleró la caída de la dictadura y las convirtió en heroínas nacionales, por lo que fueron reconocidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas al declarar esa fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por ser fuertes opositoras a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Pleno de senadores ratifica varios nombramientos diplomáticos

En los trabajos legislativos de este miércoles, los senadores ratificaron el nombramiento diplomático de José Julio Gómez Beato como embajador extraordinario y plenipotenciario, concurrente, ante la República Democrática de Timor Leste, con sede en la República Popular China.

También se ratificó el nombramiento de Rafael Antonio Lantigua Ciriaco como embajador en la República de Albania, con sede en la República Italiana.

De igual manera, se aprobó la ratificación del nombramiento de David Emmanuel Puig Buchel como embajador ante el Principado de Mónaco, con sede en la República Francesa.

Además, el nombramiento de Edward Aníbal Pérez Reyes como embajador en Australia, con sede en Japón.

Todas las piezas antes mencionadas fueron remitidas por el Poder Ejecutivo.

Los senadores sancionaron en única lectura dos contratos de permutas entre el Ingenio Consuelo, representado por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y la Compañía Anónima de Inversiones Inmobiliarias, S.A., y la Sociedad Comercial Cristóbal Colón, S. A., ambas procedentes del Poder Ejecutivo.

Estos contratos fueron analizados en reuniones que se realizaron durante la Segunda Legislatura Ordinaria del año 2025.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo miércoles 11 a las 2:00 de la tarde.