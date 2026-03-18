Por Adalgisa Sánchez

Santo Domingo. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica los artículos núm. 5, 12 y 14 de la Ley 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, presentado por la Suprema Corte de Justicia.

Estas reformas legislativas establecen ampliar las facilidades tecnológicas y normativas para el uso de la firma digital o electrónica calificada por parte de los jueces, secretarios, servidores judiciales y auxiliares de la justicia, así como de los actores activos y pasivos del sistema, lo cual es vital para asegurar la autenticidad, integridad y validez.

La misma establece que la tramitación ante el Poder Judicial se realizará de manera digital, manteniendo la garantía del acceso presencial en las sedes de la institución.

Estas innovaciones judiciales buscan, además, implementar un sistema georreferenciado para documentar el lugar, la fecha y la hora de las diligencias de los alguaciles, a fin de mejorar la seguridad jurídica, a través de la trazabilidad y la certeza en la ejecución de sus actos procesales, así como el acceso opcional a audiencias virtuales para que, en caso de falta de consenso, sea el juez quien determine la modalidad, en atención a las circunstancias particulares del caso y la especialidad de la materia.

OTRAS INICIATIVAS APROBADAS

El Pleno del Senado sancionó el proyecto de ley que crea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, propuesta de los senadores Cristóbal Venerado Castillo, Pedro Catrain y Julito Fulcar Encarnación.

Esta pieza legislativa busca garantizar la calidad y la ética en el ejercicio de la contaduría pública en un entorno económico cada vez más complejo y globalizado, destacando la importancia de una profesión contable sólida y confiable, crucial para el desarrollo sostenible de la economía.

El texto indica que la creación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados se enmarca en la necesidad de fortalecer la profesión contable en el país, promoviendo la calidad, la ética y la transparencia en el ejercicio profesional. Esto permitirá mejorar la confianza de los ciudadanos y las empresas en la información financiera y, a su vez, contribuir al desarrollo económico y social del país.

Además, argumenta que la profesión contable carece de un marco regulatorio claro y preciso, y que la falta de regulación y supervisión efectiva puede generar riesgos para la economía y la sociedad.

La propuesta de creación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, como entidad con personería jurídica y patrimonio propio, regulará la profesión contable, garantizará la calidad y ética en el ejercicio de la contaduría pública, la protección de los intereses de los contadores públicos autorizados y la promoción de su desarrollo.

Comisión Especial

La comisión especial que estudiará la propuesta de modificación a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos estará presidida por el senador Pedro Catrain e integrada por los senadores Ramón Rogelio Genao, Antonio Marte, Odalis Rodríguez, Félix Bautista, Aneudy Ortiz, Julito Fulcar, Aracelis Villanueva, María Mercedes Ortiz y Secundino Velásquez.

También se aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que establece los actos correspondientes a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a ser publicados en la Gaceta Oficial, propuesta del senador por la provincia San Juan, Félix Bautista.

De igual manera, se aprobaron en segunda lectura los siguientes proyectos de ley: el que modifica los artículos 14 y 21 de la Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, del senador Alexis Victoria Yeb; y el proyecto que designa con el nombre de “Profesor Elpidio Encarnación” la pista de atletismo ubicada en el complejo deportivo de la provincia La Romana, del senador Eduard Alexis Espiritusanto.

En los trabajos legislativos de este miércoles, los asambleístas aprobaron el proyecto de ley que ordena la colocación del valor energético de los alimentos en restaurantes y otros lugares de expendio, iniciativa del senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb. También conocieron el proyecto que declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana la Hermandad de los Toreros de la Virgen de la Altagracia, presentado por el senador Rafael Barón Duluc.

EN PRIMERA LECTURA

En primera lectura, el Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley de Eficiencia Energética, propuesta del senador de la provincia San Juan, Félix Bautista. También conoció el proyecto de ley que declara el 6 de agosto de cada año como “Día Nacional del Atletismo”, propuesta presentada por el senador Eduard Alexis Espiritusanto.

En los trabajos legislativos de este miércoles, fue sancionado el proyecto de ley que regula el embargo retentivo en la República Dominicana, propuesta presentada por los senadores Antonio Manuel Taveras Guzmán y Cristóbal Venerado Castillo.

También se conoció el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Registro de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), propuesta del senador Santiago José Zorrilla, así como el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, presentado por el senador Ramón Rogelio Genao.

El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley para el fomento, desarrollo y competitividad de la artesanía, propuesta de Cristóbal Venerado Castillo.

El Pleno sancionó, además, el proyecto que declara monumentos arquitectónicos varias iglesias del país y modifica la Ley 492, que declara Ciudad Colonial de Santo Domingo la zona declarada por decreto 1650, una propuesta del senador Santiago José Zorrilla.

En los trabajos legislativos de este miércoles, los legisladores aprobaron la resolución que dispone la posposición del traslado del Pleno del Senado de la República a la ciudad de Santiago de los Caballeros, del 30 de marzo de 2026 al 30 de marzo de 2027, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Santiago, iniciativa del senador Daniel Rivera.

También se incluyó la adenda 03 al contrato de fideicomiso del Fondo Nacional de la Vivienda (FONVIVIENDA), suscrita entre el Estado dominicano, debidamente representado, y la Fiduciaria Reservas, S.A.

Al finalizar la sesión de este miércoles, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, invitó a los senadores a participar en el acto de presentación del informe anual del pleno de la Suprema Corte de Justicia, que se realizará este jueves a las 10:00 de la mañana en el Salón Reinaldo Pared Pérez.