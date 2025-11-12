Fuente Externa

Santo Domingo. — El Senado de la República conformó una Comisión Especial para el análisis y estudio de las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fijó un plazo de una semana para el estudio y análisis de esta normativa legislativa, presentada por los senadores Ramón Rogelio Genao y Ginnette Bournigal de Jiménez.

Esta comisión estará conformada por los senadores Guillermo Andrés Lama, quien la presidirá; y los senadores Lía Ynocencia Díaz de Díaz, Dagoberto Rodríguez Adames, Gustavo Lara, Félix Bautista, Alexis Victoria Yeb, Ginnette Bournigal de Jiménez, Aracelis Villanueva, Antonio Marte, Aneudy Ortiz y Julito Fulcar.

En la sesión de este miércoles, los senadores conocieron en primera lectura el proyecto de ley que establece la obligatoriedad del uso de sistemas de energía o dispositivos de emergencia en ascensores o elevadores verticales, propuesto por el senador por la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.

En única lectura, el Pleno del Senado aprobó varias iniciativas legislativas, entre ellas la resolución que solicita al director ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Alexis Alcántara Dionicio, implementar un mecanismo de supervisión que verifique y garantice el cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad, conforme a lo establecido en la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, iniciativa presentada por el senador de La Romana, Eduard Alexis Espiritusanto.

De igual manera, fue sancionada la resolución que reconoce al expresidente del Senado de la República, Ramón Alburquerque, por su trayectoria política, legislativa, académica y de servicio en favor de la nación, propuesta del senador Pedro Antonio Tineo.

También fue aprobada la resolución que reconoce al cantante y compositor Ramón Torres por su trayectoria y aportes al desarrollo de la música y el arte en la República Dominicana. Además, se aprobó la pieza que respalda las medidas tomadas por el presidente de la República, Luis Abinader, en favor de frenar la migración ilegal que afecta al país, a solicitud de la senadora María Mercedes Ortiz.

Los legisladores sancionaron la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, la construcción y el asfaltado de las calles, aceras y contenes de los parajes Los Rieles e Ingenio Abajo, del distrito municipal Santiago Oeste, municipio de Santiago; así como la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, disponer la construcción de un puente peatonal en la calle 25 de la avenida Circunvalación Sur, entre los barrios Pekín y Villa Olímpica, en el municipio de Santiago.

Asimismo, fue aprobada la resolución que reconoce de manera póstuma al doctor Luis José Castillo Cruz por su trayectoria ejemplar como médico, educador y servidor de la salud en la República Dominicana. Todas estas propuestas son autoría del senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera.

En única lectura se aprobó la resolución que solicita al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) el saneamiento del río La Yeguada, del municipio de Miches, provincia El Seibo, propuesta del senador Santiago José Zorrilla.

También se aprobó la resolución que solicita al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, y al Consejo de Educación, la implementación de programas de orientación y contenidos sobre prevención de riesgos, seguridad escolar y primeros auxilios en el sistema educativo dominicano, propuesta del senador Rafael Duluc.

Los asambleístas incluyeron en la orden del día la ratificación de los nombramientos diplomáticos de Flavio Amaury Rondón como embajador en Belice, República de El Salvador; de Reinaldo Rafael Espinal ante la República de Filipinas, con sede en la República Socialista de Vietnam; así como de Rafael Antonio Lantigua Ciriaco en la República Helénica, con sede en la República Italiana.