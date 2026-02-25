Fuente Externa

SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió las memorias institucionales del Poder Ejecutivo correspondientes al año 2025.

El titular de la Cámara Alta informó que ya fue conformada una comisión bicameral con el propósito de iniciar su estudio, en paralelo con el análisis de las memorias correspondientes a años anteriores.

La remisión de las memorias de los ministerios al Congreso Nacional constituye el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 121, numeral 1, y en el artículo 128, numeral 2, literal f.

El presidente del Senado Ricardo de los Santos destacó que las memorias institucionales están disponibles para toda persona interesada en consultarlas, en el marco de los principios de transparencia y rendición de cuentas.

El documento fue entregado por el viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, Luis Madera, quien explicó que las memorias resumen las principales acciones ejecutadas para el cumplimiento de las metas trazadas por el Gobierno, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.