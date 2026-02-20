Fuente Externa

SANTO DOMINGO. – El Senado de la República desarrolla el taller “Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional Núm. 84-25, del 8 de agosto de 2025”, una jornada formativa orientada a fortalecer las capacidades del personal que asiste a los legisladores en el ejercicio de las funciones de control y fiscalización. La capacitación fue impartida por Emilio Ortiz, director de Auditoría Legislativa, y contó con la participación de alrededor de 50 colaboradores.

El taller, realizado del 10 al 13 de febrero, fue dirigido al personal técnico y administrativo vinculado a las áreas de fiscalización, control político, apoyo legislativo y gestión institucional. Su objetivo principal es consolidar conocimientos y herramientas que permitan a los equipos de trabajo desempeñar sus funciones conforme a la Constitución de la República y a los reglamentos de las cámaras legislativas.

En ese sentido, la Ley núm. 84-25 constituye un instrumento esencial para el ejercicio de las potestades constitucionales del Congreso Nacional como órgano de control del Estado. Su correcta aplicación no solo fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, sino que además contribuye a la protección del patrimonio público y al fortalecimiento institucional del Poder Legislativo.

Durante la jornada se abordaron aspectos fundamentales sobre el Senado de la República, los órganos legislativos, sus competencias, los procedimientos legislativos y los actos legislativos. Además, se profundizó en el control político y la fiscalización, analizando su contexto constitucional, el objeto y alcance de estas funciones, así como los informes relativos al estado de recaudación e inversión de las rentas y la evaluación de la ejecución del Presupuesto General del Estado, incluyendo el rol de la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria (OASEP).

De igual manera, se trataron los procedimientos de control político, tales como la solicitud de información, sus plazos y consecuencias legales; los pedidos de informes sobre políticas públicas; las invitaciones y citaciones a funcionarios, y las atribuciones de las comisiones especiales de investigación.

Con este tipo de iniciativas, el Senado de la República reafirma su compromiso con la capacitación continua de su personal, garantizando un ejercicio más eficiente, transparente y responsable de la función de control y fiscalización que le otorga la Constitución.