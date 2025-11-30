Senado reconoce aportes de Ernesto Veloz al turismo

Fuente externa

Santo Domingo.- El Senado de la República hizo un reconocimiento al licenciado Manuel Ernesto Veloz Valdez, por su destacada trayectoria y sus aportes al desarrollo y fortalecimiento del turismo en la República Dominicana en sus más de tres décadas como presidente de la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), que representa a las empresas turísticas de Punta Cana y otras comunidades de la provincia La Altagracia, principal destino turístico de la región del Caribe.

El reconocimiento a Ernesto Veloz (como es conocido por todos), fue entregado por el presidente del órgano legislativo, Ricardo de los Santos, durante un acto realizado hoy 27 de noviembre, en el Salón Polivalente “Reynaldo Pared Perez”, del Palacio del Congreso Nacional.

Desde ASOLESTE, entidad desde la cual ha desarrollado una labor de coordinación, para apoyar el crecimiento de Punta Cana, con instituciones públicas y privadas, dedicación que le ha merecido ser confirmado en el cargo cada vez que cumple el mandato, por lo que se considera una “excelente labor en favor del turismo” en la región Este, Desde que a Punta Cana, en los años 90, confesó “cuando la zona tenía poco desarrollo vi un sueño en el turismo”.

La resolución del Senado, aprobada a sugerencia del senador Rafael Duluc (Cholitin), indica que Veloz cuenta con más de 30 años “de aportes al desarrollo del turismo nacional y se ha erigido en un pilar fundamental para la consolidación del turismo dominicano”.

“Desde Asoleste Ernesto Veloz ha desempeñado con eficiencia, liderazgo y compromiso la representación del sector hotelero del Este del país y, bajo su dirección, se han impulsado significativas obras de infraestructura como la autovía del Coral, el Bulevar Turístico del Este y mejoras en seguridad, salud pública, ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible en la zona”, precisa la resolución del Senado.

Veloz además -indica el documento- ha promovido la capacitación de la mano de obra local mediante alianzas estratégicas con instituciones como el INFOTEP, contribuyendo a elevar la calidad de los servicios turísticos y la empleabilidad en la región.

Por todo lo anterior, señala, la trayectoria del señor Ernesto Veloz ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, con el “Premio Nacional de Turismo” 2024 y el “Premio Arecoa 2025” en Fitur, “por sus aportes excepcionales” al desarrollo turístico de la República Dominicana.

La resolución destaca que durante su gestión en Asoleste ha asumido un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental, promoviendo la conservación de recursos naturales como la Laguna de Bávaro y fomentando buenas prácticas para garantizar un turismo responsable.

El acto fue encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el vicepresidente del Organismo y senador por Samaná, Pedro Catrain; la secretaria senadora Lia Santana, de Azua y la senadora, Ginnette Burnigal de Puerto Plata.

Al acto asistieron Frank Rainieri, su esposa Haide Rainieri, y su hija Paola Rainieri; Paul Beswick, de la Fundación Puntacana; la exprocuradora Mirian German Brito, Manuel Quiterio Cedeño, reconocido líder de ADOMPRETUR, empresarios y personalidades del sector turístico, autoridades de la provincia La Altagracia y legisladores.

Habla Cholitin

Al valorar la trayectoria de Ernesto Veloz, el senador de La Altagracia Rafael Duluc (Cholitín), destacó su actitud de firmeza, amor y servicios por el país; y “una vida dedicada al turismo de la región y del país, con miles de horas de reuniones, de consenso, de tensiones que se resolvieron con diálogo, gestiones difíciles y de momentos alegres y batallas complejas”.

Aseguró que Ernesto Veloz nunca buscó protagonismos pero su trabajo promovió el desarrollo del turismo y de la región, siendo “puente, interlocutor, voz prudente, firme y equilibrada del sector turístico del Este”.

“Pero también, y es importante resaltar, ha sido una voz crítica cuando el país lo ha necesitado; porque el diálogo y el éxito no se logran con silencios complacientes, es la capacidad de alzar la voz con respeto, con datos, con argumentos y responsabilidad. Nunca ha tenido miedo a decir lo que piensa”; ese es Ernesto Veloz, puntualizó Rafal Duluc.

Veloz agradece

Ernesto Veloz agradeció el homenaje con palabras de elogios para Frank Rainieri y su esposa, quienes lo promovieron para dirigir Asoleste, y cuando terminó su compromiso con la empresa que lo llevó a la región, lo invitaron a unirse al Grupo Puntacana y “desde donde desde los años 90 vi hacer realidad mi sueño con de desarrollo del turismo”.

En pocos años -recordó- Asoleste, como importante motor del desarrollo de Punta Cana se convirtió en una de las organizaciones empresariales turísticas más representativa y activa del país, de América Latina y del Caribe.

“Estar a la cabeza de Asoleste me dio la oportunidad de ser un importante actor institucional en lo que hoy es el rápido crecimiento y la dinámica económica que ha generado Punta Cana para todo el país”, manifestó.

Veloz, dijo que siente orgullo de haber contribuido a convertir La Altagracia en uno de los polos de desarrollo más grandes de todo el mapa económico de República Dominicana, “porque la participación en eso proceso de desarrollo turísticos y una posición de liderazgo desde Asoleste me dio una gran oportunidad para crecer”.

En ese sentido, “confieso que es un motivo y orgullo de gran satisfacción que el Senado de la República me distinga por una participación social a la que he dedicado entera e intensamente la mayor parte de mi vida”.