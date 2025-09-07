Sentencia final: Tribunal de Monte Plata decide este lunes sobre proceso seguido al ex alcalde, Nelson Sosa Marte

Por Amaurys Florenzan

Monte Plata.- Este lunes exalcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte, alias «Opi”, regresa al banquillo de los acusados, para escuchar la sentencia que dictará el Tribunal Colegiado de Monte Plata, en un nuevo juicio que se le sigue por su supuesta participación como patrocinador y autor intelectual del asesinato del regidor y compañero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Renato De Jesús Castillo Hernández.

Nelson Sosa Marte es acusado de haber pagado para matar a Renato Castillo Hernández, porque éste venía denunciando prácticas de corrupción en el ayuntamiento de Bayaguana, razón que lo llevó a tomar la desafortunada decisión. en un acto de intolerancia, pagar a sicarios para la ejecución física del malogrado regidor.

La parte acusadora integrada por el Ministerio Público, querellantes y actores civiles, ya terminaron con la presentación e incorporación de todo su elenco probatorio, consistente en pruebas testimoniales, materiales, periciales documentales y audiovisuales. Asimismo, la defensa de Nelson Sosa Marte terminó con la presentación de sus pruebas testimoniales.

Entre las pruebas a destacar, incorporada por el Ministerio Público se encuentra el revólver identificado como el arma homicida, marca Cocoa, el cual fue recuperado en la finca propiedad de Nelson Sosa Marte, donde el mismo tiene una fábrica de espuela plástica de gallo llamada «La Princesa»,

En dicho lugar, vivía el empleado del exalcalde y subdirector de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bayaguana, Rafael Eladio Olivo Javier, quien se encuentra cumpliendo una condena de 20 años de reclusión por su participación en el asesinato del regidor Renato Castillo.

Recordar que el 6 de abril del 2021, Sosa Marte fue declarado culpable junto a otros cinco implicados en el asesinato del regidor Renato Castillo, pero en ese mismo año, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo descargó al exalcalde, mientras que, mediante la misma sentencia le fue confirmada la condena a los demás imputados, cuya decisión generó controversia y críticas alusivas a que la misma tiene su origen en influencias ejercidas por padrinos por exalcalde de Bayaguana.

La cuestionada decisión que descargó a Nelson Sosa Marte, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, fue revocada por la Suprema Corte de Justicia.

El regidor Renato De Jesús Castillo Hernández fue asesinado el 25 de junio de 2014, mientras compartía con amigos en el municipio cabecera de Monte Plata.

Raysa Julieta Acosta, viuda y madre de tres hijos procreados con el regidor asesinado, denunció que a 11 años del vil asesinato de su esposo, Renato Castillo, no se ha hecho justicia.

«Sólo los obreros de esté horrendo crimen están cumpliendo condena, mientras que el ex alcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opi), quien pagó para que mataran a mi marido, se ha burlado de la justicia, de la sociedad, de mis hijos, riéndose en nuestra cara en las audiencias, ante los amarres y padrinos que lo protegen» expresó Raysa Acosta, viuda del regidor.

Raysa Acosta, hizo un llamado al presidente de la República, a la procuradora Yeni Berenice Reynoso y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, para que este crimen no quede impune.

«Yo, mis hijos y la sociedad esperamos que esta vez el dinero y el poder no terminen corrompiendo y derrotando a la justicia» manifestó la viuda del regidor asesinado.

El juicio continúa mañana lunes a las once de la mañana (11:00 A.M.), por lo que la viuda del edil malogrado compartió que conserva la fe y la confianza en la justicia de que las juezas que conocen del nuevo juicio condenarán a 20 años de prisión a Nelson Osvaldo Sosa Marte, como sucedió en el primer juicio, en el 2021.

Se recuerda que por el hecho fueron sentenciados a 20 años de prisión Rafael Eladio Olivo Javier y Fredy Alberto de la Cruz, en tanto Marcial Cuello Soto (Prieto) y Yolkis Severino Alberto (Coqui) recibieron condenas de 30 años, mientras Dauris de la Cruz (Dawri) fue condenado a 10 años por su participación en el asesinato del regidor, abogado, dirigente comunitario y atleta, Renato De Jesús Castillo Hernández.

En la actualidad el exalcalde Sosa Marte milita en el Partido Fuerza del Pueblo (FP), quien buscar volver como candidato a presidir el Ayuntamiento de Bayaguana en la próxima elecciones del 2028.