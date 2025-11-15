Fuente Externa

Santo Domingo, R.D. — El candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por el movimiento Triunfo, Dr. Radhamés Silverio, y el aspirante a decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA), maestro Alexis López Ceballos, firmaron un acuerdo estratégico orientado a consolidar una plataforma de renovación institucional de cara a las elecciones universitarias del próximo año.

Silverio calificó la alianza como una muestra de que “el futuro de la universidad debe construirse desde el diálogo, la colaboración y el respeto”, valores que, aseguró, serán los ejes de una gestión moderna orientada a mejorar la experiencia de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La firma del acuerdo se realizó en el marco del lanzamiento oficial de la candidatura de López Ceballos como próximo decano, quien estuvo acompañado por el maestro Luis Santana, candidato a vicedecano. El acto reunió a su equipo de trabajo, el cual expresó su respaldo a un proyecto sustentado en la unidad, la colaboración y una visión compartida orientada al fortalecimiento de la facultad.

Silverio destacó que el respaldo mostrado en el lanzamiento de la candidatura de López Ceballos evidencia que “cuando se trabaja con visión y unidad, la UASD avanza”. Afirmó que el compromiso asumido permitirá consolidar una Facultad de Ingeniería y Arquitectura más robusta, equipada y alineada con las demandas actuales del desarrollo científico y tecnológico.

López Ceballos resaltó la dimensión colectiva del compromiso.

“Cada uno de los que estamos aquí debe sentirse orgulloso de ser parte de este equipo que va a llevar a la UASD y a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura a hacer lo mejor. Y para hacer lo mejor, lo mejor para la UASD”, expresó.

Un acuerdo con metas concretas

El documento firmado entre ambos aspirantes establece una serie de acciones destinadas a transformar la vida académica y operativa de la facultad. Entre las medidas destacan:

• Fortalecimiento de programas académicos pertinentes al mercado laboral.

• Modernización de aulas, talleres y laboratorios con tecnología actualizada.

• Expansión de aulas inteligentes y fortalecimiento de la infraestructura digital.

• Estímulo a la investigación, la innovación y las publicaciones científicas.

• Capacitación docente continua y ampliación de los servicios estudiantiles.

• Desarrollo de proyectos de extensión y alianzas con sectores productivos.

La actividad concluyó con un mensaje de reconocimiento al equipo académico y el compromiso de continuar trabajando por una universidad integrada, fortalecida y al servicio del desarrollo nacional.

Radhamés Silverio estuvo acompañado por los maestros aspirantes a las vicerrectorías del Movimiento Triunfo: Dra. Lesly Mejía (Docente), Alexi Martínez (Administrativa), José Ferreira Capellán (Investigación y Postgrado) y Bautista López García (Extensión).

En cambio, el maestro Alexis López presentó al equipo que le respalda dentro de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, integrado por el arquitecto Luis Santana, candidato a vicedecano; el ingeniero Arturo Rafael García Reynoso, aspirante a dirigir la Escuela de Agrimensura; y la maestra Ana Gisela Montás, candidata a la Dirección de la Escuela de Arquitectura. También formaron parte del encuentro la maestra Estebanía de la Cruz del Rosario, actual directora de la Escuela de Agrimensura; el maestro Humberto Brito, director de la Escuela de Arquitectura; y el maestro Franklin Suzaña, vicedecano de la Facultad de Ciencias y candidato a decano.

Los maestros Eunice Vicioso (candidata a vicedecana de Humanidades), Alberto Bobadilla (Vicedecanato de Ciencias), Edison Núñez (Dirección de Informática), Luz del Carmen Brito (Escuela de Enfermería) y Magdalena Soto (Escuela de Idiomas) participaron en la actividad. También estuvo presente la maestra Francis Bussi, de la Escuela de Arquitectura, quien tuvo a su cargo la lectura de la semblanza de Alexis López.

Apoyo a sus aspiraciones

El Movimiento Académico Triunfo proclamó al maestro Radhamés Silverio como su candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para el período 2026–2030, durante su 11.ª Asamblea General Ordinaria, celebrada en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir.

El acto contó con la presencia del rector y líder del Movimiento Triunfo, Editrudis Beltrán Crisóstomo; del maestro Jesús Andújar Avilés, coordinador general; y de Efraín Marte, coordinador administrativo, junto a un nutrido grupo de decanos, profesores, estudiantes y personal administrativo que respaldaron la candidatura de Silverio.