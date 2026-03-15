Sindicatos portuarios reconocen gestión de Jean Luis Rodríguez

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Distrito Nacional. – Dirigentes sindicales del sector portuario reconocieron la gestión del director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, al destacar las mejoras en las condiciones financieras de la institución y laborales de los trabajadores tras la firma de un pacto colectivo que permitirá recuperar beneficios y derechos que, según afirmaron, permanecían pendientes desde hace más de 20 años.

Durante el acto, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Portuarios valoraron el proceso de diálogo que permitió concretar el acuerdo, el cual consideran un paso importante para fortalecer la relación entre la institución y sus colaboradores.

El dirigente sindical Ramón Nivar, presidente de Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Autoridad Portuaria Dominicana (SINATRAEAPD), calificó la jornada como un momento histórico para los trabajadores del sector, al señalar que el pacto colectivo representa el inicio de la recuperación de conquistas laborales que por años habían estado pendientes.

“Aquí se ha respetado la libertad sindical. Este no es un sindicato impuesto ni un sindicato del director; es un sindicato que ha sido escuchado y que hoy puede decir que se está avanzando en beneficio de los trabajadores portuarios”, manifestó.

Al recibir el reconocimiento, El director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, aseguró que la institución mantiene un firme compromiso con continuar transformando el sistema portuario del país, y la vida de sus colaboradores.

“Estamos cada vez más comprometidos con seguir haciendo las cosas como espera el pueblo dominicano. Hemos trabajado para resolver los problemas del pasado y para que el futuro sea mejor para la República Dominicana, logrando que cada día nuestros puertos y nuestros servicios continúen mejorando en beneficio de todos.”

El dirigente también recordó que al inicio de la actual gestión la institución enfrentaba diversas dificultades administrativas y operativas, pero señaló que el proceso de recuperación institucional ha permitido sentar las bases para mejorar las condiciones laborales de los empleados.

El pacto colectivo firmado establece una serie de acuerdos orientados a fortalecer los beneficios laborales, garantizar mejores condiciones de trabajo y continuar avanzando en la recuperación institucional de la Autoridad Portuaria Dominicana, en beneficio de sus colaboradores.