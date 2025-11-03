SNTP y BANFONDESA presentan la XV Edición del Concurso Fotográfico “República Emprendedora”

Fuente externa

Santiago de los Caballeros, República Dominicana — El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago y el Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA), se unen para convocar a periodistas ,fotógrafos y miembros de la prensa a participar en la XV edición del Concurso Fotográfico Erasmo Martínez.

La iniciativa, denominada “República Emprendedora: Testigos Visuales del Progreso”, tiene como propósito fundamental resaltar y premiar las historias fotográficas que reflejan el desarrollo económico y social del país, haciendo especial énfasis en aquellas que surgen desde la base comunitaria.

Este certamen procura que los miembros del sindicato capturen, a través de sus lentes, la esencia del emprendimiento personal, familiar y comunitario, mostrando el esfuerzo, la creatividad y la resiliencia que caracterizan a miles de dominicanos en su camino hacia el progreso.

El secretario general del SNTP, filial Santiago, José Batista, subrayó la relevancia de la plataforma para el gremio:

“Este concurso es una oportunidad para que los miembros del sindicato muestren el lado positivo de la noticia, captando momentos que reflejen la fuerza del emprendimiento dominicano. Invitamos a todos nuestros colegas a participar y ser testigos visuales del progreso.”

El evento contó con la participación especial del condecorado fotógrafo dominicano, Félix Sepúlveda, quien ofreció un masterclass sobre narrativas visuales y fotografía documental, aportando herramientas para enriquecer la mirada y resultados de los participantes.

Durante el acto de presentación, Roberto Gallardo, Vicepresidente Senior de Negocios de BANFONDESA, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso histórico de la entidad con la familia dominicana y con el fortalecimiento del trabajo periodístico:

“Por décadas hemos acompañado a las familias en su desarrollo económico. Hoy queremos mostrar nuevamente el otro lado de las historias: el sacrificio y la esperanza que sostienen nuestra economía. Este concurso también busca impulsar la labor periodística, brindando espacios de reconocimiento y sana competencia que contribuyan a su mejoramiento integral.”

La Gerente de Mercadeo y Comunicaciones de BANFONDESA, Emmabel De Jesús, tuvo a cargo la presentación de las bases del concurso, que define tres categorías conceptuales a ser premiadas: emprendimiento turístico, familiar y educativo. Marcando la intención institucional de continuar elevando la importancia de estos tres rubros para la competitividad global de la República Dominicana.