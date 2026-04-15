Soy inocente”: Adán Cáceres habla en la fase final del caso Coral

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Santo Domingo.– El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), reafirmó su inocencia y aseguró haber presentado pruebas suficientes para ser descargado de todas las imputaciones en su contra, al ofrecer su primera entrevista pública en la emisión estelar de Telenoticias, conducida por el periodista Roberto Cavada.

Durante la conversación, Cáceres explicó que decidió guardar silencio durante todo el proceso judicial por respeto a las instituciones, pero que, al encontrarse el caso en su etapa final —con una posible sentencia en las próximas semanas—, optó por fijar su posición públicamente.

“Reivindicamos nuestra inocencia y el descargo pleno de todas las imputaciones que se nos han atribuido”, expresó, al tiempo que manifestó confianza en que el tribunal valorará las pruebas presentadas por su defensa.

Cuestiona narrativa del proceso

El exfuncionario calificó como “retorcida” la narrativa construida en su contra, asegurando que el caso ha sido manejado más como un “entretenimiento social” que como un proceso basado en hechos verificables.

En ese sentido, sostuvo que proyectos como la asociación campesina Madre Tierra fueron iniciativas altruistas, financiadas mediante un préstamo personal con el Banco Popular Dominicano, y no con recursos ilícitos, como —según afirma— se ha intentado establecer.

Defiende manejo administrativo en el CUSEP

Sobre las acusaciones relacionadas con el manejo de nóminas en el CUSEP, Cáceres fue enfático al calificarlas de “absurdas”, indicando que durante el proceso no se presentó un solo testimonio que confirmara haber recibido fondos irregulares.

Asimismo, cuestionó la ausencia de documentos clave, como la nómina bancaria oficial, señalando que “no se puede sostener una acusación sobre un documento que nunca apareció”.

Justifica patrimonio y rechaza irregularidades

En relación con los cuestionamientos sobre sus bienes, explicó que sus propiedades fueron debidamente declaradas y que existió una distorsión en los análisis financieros al subestimar ingresos y sobrevalorar inmuebles con criterios posteriores a su construcción.

Aseguró que todos sus ingresos tienen trazabilidad bancaria y que provienen de salarios, inversiones, préstamos y otras fuentes lícitas, respaldadas por informes periciales.

Impacto personal y confianza en la justicia

Cáceres también abordó el impacto personal del proceso, calificándolo como una etapa de crecimiento marcada por la resiliencia familiar y el respaldo de su entorno cercano.

“No tengo nada de qué arrepentirme”, afirmó, al reiterar su confianza en el sistema judicial. “La justicia está diseñada para que la verdad salga en algún momento”.

El exjefe del CUSEP concluyó asegurando que, de tener la oportunidad, volvería a actuar de la misma manera en el ejercicio de sus funciones, convencido de haber cumplido con su deber ético y profesional.

El proceso judicial en su contra entra ahora en su fase decisiva, a la espera de un veredicto que definirá uno de los casos más relevantes de los últimos años en la vida institucional dominicana.