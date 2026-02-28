Sube a 85 el número de muertos por ataque a escuela de niñas en el sur de Irán

Fuente France24.com

Con ataques hacia bases militares estadounidenses en países como Bahrein, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, Irán respondió este sábado 28 de febrero a una serie de embestidas conjuntas por parte de Estados Unidos e Israel. El presidente Donald Trump aseguró que los asaltos buscan evitar que Teherán fabrique un arma nuclear, mientras que la República Islámica reprochó que los ataques llegaron en medio de las negociaciones diplomáticas entre los dos países en esa materia.

Lo esencial

Países como Bahrein, Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos reportaron que Irán lanzó ataques hacia bases militares de EE. UU. en esos territorios.

Kuwait y Qatar anunciaron que se reservan el derecho a responder a los ataques de Irán hacia objetivos en sus países.

Los lanzamientos de Irán llegaron poco después de un ataque conjunto entre EE. UU. e Israel contra la República Islámica, justificado como una forma de evitar la fabricación de un arma nuclear.

Comandantes de la Guardia Revolucionaria y políticos habrían muerto en el ataque conjunto contra Irán, según una fuente citada por Reuters. Teherán no lo ha confirmado.

El líder supremo iraní no se encuentra en Teherán, ha sido trasladado a un lugar seguro, según un responsable.

Sube a 85 el número de muertos en ataque contra escuela primaria de niñas en el sur de Irán, según el poder judicial.

El príncipe heredero saudí y el emir de Qatar instaron a la desescalada en medio de los ataques contra Irán.

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 28 de febrero en el marco de las operaciones conjuntas: “Rugido del León”, denominación empleada por Israel para su ofensiva contra Irán, y “Furia Épica”, nombre con el que Estados Unidos identifica su participación en el ataque coordinado.

Irán advierte a buques que no permite el paso por el estrecho de Ormuz, según misión naval de la UE

La Guardia Revolucionaria iraní habría transmitido por radio a varias embarcaciones que «no se permite el paso de ningún barco por el estrecho de Ormuz», de acuerdo con un funcionario de la misión naval europea Aspides que habló bajo condición de anonimato.

Aunque Teherán no ha confirmado formalmente la medida, el estrecho, clave para el comercio mundial de petróleo, conecta a los principales productores del Golfo con el mar Arábigo, y su eventual bloqueo representaría una escalada significativa en medio de lastensiones regionales.Policía de Israel informa daños materiales tras caída de restos de proyectil en el centro del país, no reportan heridosAumenta a 85 el número de muertos tras ataque a escuela en el sur de Irán, según el poder judicial