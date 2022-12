Surun Hernández dona raciones alimenticias a cientos munícipes en diversos sectores SDE.

Fuente externa

Santo Domingo Este, RD– El doctor Surun Hernández preocupado por sus iguales y por los menos favorecidos, donó este viernes decenas de raciones alimenticias a cientos de madres y padres de diversos sectores de Santo Domingo Este.

Surun Hernandez compartió con los munícipes, la entrega de alimentos no cocido para llevar un poco de paz a los hogares de las zonas de Vietnan, el Invi de Los Minas, los tres ojos, las circunscripción 1, 2 y 3, respectivamente así como Cancino Adentro, entre otros sectores beneficiados con donaciones de alimentos como otros enseres para el hogar.

Surun señaló » compartir con mi gente que me vió nacer y crecer y de alguna forma de volver lo que ellos me han dado y han hecho por mí, es una satisfacción del alma y no hay forma como pagarle esa mano amiga que supieron darme, pero tenga por seguro que vamos a convertir todo ese valor inculcado en mí, será de vuelto en servicios y transformaciones puntuales, para el Desarrollo de cada familia que vive en Santo Domingo Este» dijo Surun Hernandez.

Cabe destacar que lo acompañó la dirigencia de la Fuerza del Pueblo; la directiva de los diversos sectores, así como los presidentes de las juntas de vecinos quienes intercambiaron opiniones de las actuales situaciones que padecen los barrios y cuáles son las inquietudes pertinentes que deben ser solucionadas para la mejoría de los habitantes de la parte oriental de Santo Domingo.