Surun Hernández entrega útiles escolares a Niños de Santo Domingo Este

Por la Redaccion

Santo Domingo Este, RD.- Cientos de niños de Santo Domingo Este, recibieron mochilas y útiles escolares durante una jornada de entrega encabezada por el abogado y dirigente político Surun Hernández, el exregidores Oscar Amadís, Daneris Santana y la dirigente comunitaria Josefa Soto.

La Jornada cubrió los sectores de:

Villa Duarte, Calero, Oxigeno, Simonico, Maquiteria, Los Mameyes, Los Trinitarios, La Laguna, el Dique, el Hoyo de Alma Rosa, Villa Faro, Los Frailes, Campana, Isabelita, San Antonio, Tres Brazos, Vietnam, donde cientos de familias acudieron para garantizar que sus hijos inicien el año escolar con las herramientas necesarias.

Luisa Manzueta, residente en la zona, expresó su satisfacción por la ayuda recibida.

“Las clases y no teníamos dinero para comprar útiles. Gracias a Surun, Amadís, Daneris y a Fefa por tomarnos en cuenta a”, dijo.

De su lado, Soriano de la Cruz, valoró como positivo y solidario el Gesto de Surun Hernández.

Los organizadores resaltaron que la iniciativa busca apoyar a las familias más vulnerables de Santo Domingo Este, especialmente en la víspera del inicio del nuevo año.