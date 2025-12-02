Tácito Perdomo desmonta intimación de la JCE y advierte: “Viene enero… y la gente va para las calles”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este. — El exregidor y veterano dirigente reformista Tácito Perdomo Robles, delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), salió al frente a la reciente acta de intimación emitida por la Junta Central Electoral (JCE) contra la Fuerza del Pueblo por la marcha realizada el pasado domingo 30 de noviembre en las calles de Santo Domingo.

Según Perdomo, esa movilización —organizada en protesta por el alto costo de la canasta familiar, los servicios de salud, transporte, el deterioro de los servicios públicos y hasta el auge del narcotráfico— no encaja jurídicamente como un acto de promoción política, como pretende advertir la JCE.

De acuerdo con el dirigente reformista, el problema no es la Junta, sino la propia ley.

“La redacción de esa intimación es poco contundente, pero no porque la Junta no quiera, sino porque la ley misma es ubérrima… es muy genérica. La ley no dice en ninguna parte que una actividad como esa sea promoción política de un candidato. La ley no lo dice”, sostuvo.

Perdomo explicó que, además de general, la normativa vigente no contempla consecuencias reales frente a actos como la marcha señalada.

“Las consecuencias que esa ley plantea son muy ligeras. Y reitero: esa ley no dice que esa marcha fue campaña política. Si vamos a hablar de campaña, nosotros estamos de acuerdo en que se limite… pero tiene que haber una ley que lo diga claramente”, agregó.

Sin pelos en la lengua y en su estilo frontal, Perdomo apuntó que la Junta debería mirar más lejos:

“Hay muchos funcionarios que han dicho que van a ser candidatos —o que pretenden serlo después— y se pasan los cuatro años del gobierno en campaña encubierta. Esa sí es una violación real”.

El dirigente del PRSC insistió en que lo que el país necesita es una ley clara, específica y contundente, que defina sin ambigüedad qué está prohibido, qué es válido y qué constituye campaña adelantada.

Mientras tanto, según su criterio, será “muy difícil” que la JCE pueda aplicar sanciones reales con la actual legislación.

Para cerrar, dejó una advertencia al sistema político:

“Viene enero… y mucha gente va para las calles”.