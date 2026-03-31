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SANTO DOMINGO, R.D.– El vibrante escenario del Parque Eugenio María de Hostos se transformó en el epicentro del empoderamiento deportivo escolar, donde las verdaderas protagonistas fueron las estudiantes de la categoría U15. Un total de 24 equipos, representantes de las diversas regionales educativas de la zona metropolitana, demostraron que la disciplina y el talento son el motor del cambio en la juventud dominicana.

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), bajo la visión de su director ejecutivo, Alberto Rodríguez Mella, reafirmó que el éxito de este Festival Metropolitano de Baloncesto 3×3 no es solo un logro técnico, sino un triunfo humano. Al ver la entrega de las jóvenes en cada posesión y el respaldo de sus familias, Rodríguez Mella fue enfático al señalar que este es el camino correcto para el desarrollo del país.

“Este torneo le alegró el fin de semana a este grupo de muchachas, porque se divirtieron, aprendieron, comieron bien y además ganaron. Eso es lo que buscamos: la recreación y la formación en un espacio adecuado. Al final del día, confirmamos que educación más deporte es la fórmula ganadora”, manifestó el director del INEFI.

Expansión nacional: próxima parada Santiago y SDE

Debido al impacto masivo y la calidad técnica exhibida por las estudiantes, el INEFI anunció que este formato de competición se llevará próximamente a otras ciudades. El objetivo es que más jóvenes de la categoría U15 tengan la oportunidad de brillar en escenarios icónicos, como el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago y las inmediaciones del Faro a Colón en Santo Domingo Este.

Un semillero de campeonas

Expertos de la disciplina, incluyendo al presidente de FEDOCLUBES, Roberto Ramírez, y los árbitros internacionales FIBA, Carla Peña y Samuel Hidalgo, coincidieron en que este evento es “revolucionario”. Destacaron que el festival permite visibilizar el talento femenino en los centros educativos, facilitando que la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL) identifique a las futuras integrantes de las selecciones nacionales que pondrán en alto la bandera tricolor.

Con esta iniciativa, el INEFI y el Ministerio de Educación (MINERD) continúan transformando la vida de las estudiantes a través del deporte, garantizando que cada enceste sea un paso más hacia un futuro de éxito y valores.