Tasa de homicidios estable en 7.79 por 100 mil habitantes

Santo Domingo. El Ministerio de Interior y Policía informó que la tasa acumulada de homicidios sigue en un histórico de 7.79 por cada 100 mil habitantes desde enero, con 18 territorios en menos de un dígito y cuatro en cero. Lamentó la muerte de 17 mujeres en lo que va de año, y llamó a no normalizar la violencia de género, que termina en feminicidios y deja niños huérfanos.

La ministra Faride Raful ofreció el dato en la rueda de prensa, luego de la reunión número 85 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

“Debemos hacer una cruzada de sensibilización, no solo de las autoridades, también de las comunidades para que puedan interceder ante esta situación. Tenemos una efectividad de ejecutar órdenes de arresto de más de un 80%, pero si no tenemos las denuncias previas no podemos perseguir al posible agresor y actuar de manera preventiva en la disminución de ese flagelo”, planteó.

De la jornada Garantía de Paz durante el fin de semana, informó que ocho centros de diversión nocturna fueron clausurados de manera temporal por violar el límite de horario y obstrucción de vías y expresó que de 85 homicidios efectuados en marzo el 51.8% han sido provocados por conflictividad sociales.

Más agentes de Digesett para prevenir accidentes

Sobre la seguridad vial, la funcionaria anunció que más agentes serán integrados a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para prevenir accidentes, ya que en marzo han registrado 1,918, de esos 254 con saldo mortal y donde las motocicletas representaron el 75.2 %.

Explicó que siguen las reuniones para contrarrestar el auge de estos siniestros, que incluyen la evaluación del sistema legal para hacer más efectivas las fiscalizaciones.