Tasnim: Al menos 200 militares han resultado heridos o fallecido tras ataques contra bases de EE.UU.

RT.-Al menos 200 militares han resultado heridos o han fallecido tras los ataques con misiles contra bases estadounidenses, informó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), citado por Tasnim.

Según el organismo, algunos misiles estadounidenses e israelíes han caído en zonas desérticas y urbanas de Irak y los países del Golfo tras no alcanzar sus objetivos.

La madrugada de este sábado, el Ministerio de Defensa israelí comunicó el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica de Irán para «eliminar las amenazas al Estado de Israel». Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

En respuesta, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel, según comunicó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), tropas de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

El conflicto se ha expandido por Oriente Medio, ya que el país persa ha empezado a atacar bases militares estadounidenses ubicadas en la región.