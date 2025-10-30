Tierra cubierta de cuerpos y sangre: captan una masacre tan brutal que se ve desde el espacio

RT

Imágenes satelitales han revelado evidencia de presuntas masacres que habrían sido cometidas por el grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) tras la captura de una ciudad al oeste del país, según indicó esta semana un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública de Yale (EE.UU.).

La nación africana está siendo azotada por una guerra civil que comenzó en abril del 2023 con los enfrentamientos entre los antiguos aliados, las Fuerzas Armadas sudanesas y las RSF. Tras más de 500 días bajo un asedio, el grupo rebelde anunció el 26 de octubre la toma de El Fasher, que se ubica en Darfur, una de las regiones más afectadas por el conflicto.

Así, los expertos del Laboratorio de Investigación Humanitaria, que monitoreaban el asedio mediante imágenes satelitales y de código abierto, hallaron posteriormente grupos de objetos «compatibles con el tamaño de cuerpos humanos en el suelo cerca de vehículos de las RSF», así como una «decoloración rojiza del suelo», que se cree podría ser sangre o tierra removida.

En particular, señalaron que existe «evidencia que concuerda con una matanza en el antiguo Hospital Infantil al este de El Fasher», que llevaba más de un año sin funcionar como centro de salud. «Imágenes satelitales del 27 de octubre de 2025 muestran líneas de objetos oscuros, compatibles con grupos de personas, que se extienden desde el edificio hasta la puerta del recinto, así como un grupo de personas cerca de dicha puerta», detallaron en los informes.

Al mismo tiempo, indicaron que las imágenes captadas este martes confirman los informes del Comité de Resistencia de la ciudad de que el grupo rebelde llevó a cabo asesinatos en el Hospital Saudí y sus alrededores. «Estos incluyen tres grupos de objetos blancos ubicados junto al muro sur de tres edificios dentro del complejo hospitalario, así como la presencia de vehículos adicionales. Los objetos blancos en dos de las tres ubicaciones tienen dimensiones aproximadas de 1,1 a 1,9 metros de largo», explicaron.

Asesinatos generalizados por motivos étnicos y políticos

Además, los investigadores afirmaron haber encontrado evidencia de «operaciones de limpieza casa por casa». «Parece que en El Fasher se está llevando a cabo un proceso sistemático e intencionado de limpieza étnica de […] comunidades nativas no árabes mediante el desplazamiento forzado y la ejecución sumaria», agregaron.

Desde la ONU también confirmaron que últimamente se ha producido un éxodo significativo de personas desde El Fasher hacia Tawila, a unos 60 kilómetros al oeste de la ciudad, que ya alberga a cerca de 650.000 desplazados.

Los recién llegados han relatado historias de asesinatos generalizados por motivos étnicos y políticos, incluyendo casos de personas con discapacidad ejecutadas por no poder huir, y otras que fueron abatidas a tiros mientras intentaban escapar, detalló Jacqueline Wilma Parlevliet, alta funcionaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Sudán.

Asimismo, enfatizó que muchos civiles que permanecen en El Fasher siguen sin poder huir, ya que muchos de ellos están «demasiado débiles» y la situación actual es «demasiado peligrosa» para que se desplacen.