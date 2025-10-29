Gobernador de Río defiende su letal operativo: «Lucha contra el crimen o nada» Publicado: 29 oct 2025 17:23 GMT

RT

El gobernador de Río de Janeiro, Brasil, Claudio Castro, defendió este miércoles su megaoperativo policial desplegado el martes contra supuestas facciones del Comando Vermelho, que dejó hasta el momento un saldo preliminar de 121 víctimas fatales y se convirtió en la más letal de la historia de ese país suramericano.

«No vamos a responder al ministro ni a la autoridad; queremos convertir este momento en una batalla política. El mensaje es: ¡La lucha definitiva contra el crimen o nada! Tenemos la plena convicción de defender todo lo que hemos hecho», expresó Castro en una conferencia de prensa.

Durante el encuentro con los medios, Castro, quien milita en el Partido Liberal, misma tolda del expresidente Jair Bolsonaro, aseguró que la cifra oficial no es de 64 muertos como se dijo el martes sino de 58. Entre estos habrían, según él, «54 bandidos». Además, el operativo causó la muerte de cuatro funcionarios de seguridad: dos policías civiles y dos policías militares.

En la cifra ofrecida por Castro no habló de los más de 70 cadáveres dejados este mismo miércoles por los residentes de Río en la Plaza Sao Lucas, en el Complejo Penha. Por tal motivo se desconoce el número exacto de fallecidos que dejó la operación.

Sin embargo, la Defensoría Pública de Río de Janeiro confirmó este miércoles que el saldo mortal aumentó a 132 víctimas. Una cifra que de momento no ha sido ratificada por las autoridades.

El secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, confirmó que los cadáveres llevados hasta la plaza no han sido contabilizados en las estadísticas.

Tras las declaraciones de Castro, su administración, citada por G1, confirmó este miércoles que el saldo mortal del operativo serían de 121 fallecidos, una megaoperación realizada en los complejos de Alemão y Penha. La cifra fue detallada por el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, quien indicó que entre los muertos están los cuatro policías más «117 sospechosos» de pertenecer al Comando Vermelho.