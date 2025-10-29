Estos son los países que votaron en contra del levantamiento del bloqueo de Cuba

RT

Este año creció el número minoritario de países que votaron en contra de la resolución propuesta por Cuba ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto que genera en el país el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE.UU.

Aunque nuevamente una abrumadora mayoría de países votaron a favor de la propuesta de La Habana titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», además de los tradicionales votos en contra de EE.UU. e Israel, se sumaron los cinco países más, a saber Argentina, Paraguay, Hungría, Macedonia del Norte y Ucrania.

En cuanto a las abstenciones, salvaron sus votos: Albania, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Ecuador, Costa Rica, Estonia, Latvia, Lituania, Marruecos, Polonia, Moldavia, Rumania.

En total, 165 representantes de las naciones votaron a favor de la propuesta hecha por La Habana, siete se manifestaron en contra y doce se abstuvieron.

Cambios en las votaciones de la región

La llegada de Donald Trump a Washington supuso un cambio en los votos en contra de la propuesta de Cuba de poner fin al bloqueo impuesto el Gobierno estadounidense desde hace más de seis décadas. En octubre de 2024 apenas hubo dos votos en contra (EE.UU. e Israel) y una abstención.

La votación argentina había generado gran incertidumbre en la prensa, que la catalogó como una «prueba de fuego» para el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, entusiasta de la relación con EE.UU. Por ello, se esperaba el rechazó Buenos Aires a la resolución de La Habana.

Esta decisión, que marca un hito en la política exterior de la nación sureña sobre el bloqueo contra Cuba, fue causa de conflicto en el seno del Gobierno de Javier Milei, cuando la entonces canciller argentina, Diana Moratino, votó a favor de la resolución de La Habana, lo que le valió dejar el cargo.

En la región, Paraguay también se mostró en contra de la eliminación de la medida coercitiva que ha causado severos daños al país caribeño. Aunque el mandatario paraguayo, Santiago Peña, había expresado su «preocupación» por la nación caribeña desde su llegada a la presidencia, en 2023 y 2024 La Asunción votó a favor de la resolución cubana.

Si bien no se manifestaron en contra, Costa Rica y Ecuador salvaron su voto. El mandatario costarricense Rodrigo Chaves, apenas ascendió a la Presidencia rompió un acuerdo de cooperación con La Habana; mientras que la Administración del ecuatoriano Daniel Noboa anunció, hace un par de meses, que le exigirá visa de visitante temporal a los ciudadanos de 45 países, entre los que se encontraba Cuba.

Ambos mandatarios recibieron este año la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lo que ha sido interpretado como un incremento de la presión entre los países proclives a Washington en la región. En su oportunidad, el republicano le advirtió a Chaves que era «mejor ser amigo que enemigo» de EE.UU. y que era «mejor ser aliado que alguien que crea problemas».

Tensiones con EE.UU.

El predecible voto de EE.UU. ya se advertía. A la sesión de este miércoles el representante permanente de Washington ante Naciones Unidas, Mike Waltz, no acudió.

En el debate de la víspera hubo un duro intercambio entre el titular de Relaciones Exteriores cubano y Waltz, quien llamó a votar contra la resolución propuesta por La Habana, aseverando que era «totalmente falso», «propaganda» y «teatro político» que hubiera un bloqueo impuesto por el país norteamericano contra Cuba.

Frente a estas afirmaciones, Rodríguez sentenció que «EE.UU. no solo miente, desviándose del tema, sino que se expresa de manera grosera y prepotente». Además, dijo que Waltz hablaba «con incultura, rudeza y grosería que no se admiten» en la Asamblea General de la ONU.