Por Trajano Potentini

Santo Domingo, R.D. –Trajano Potentini expresó su firme respaldo a la gestión del Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro Editrudis Beltrán, a quien calificó como protagonista de una administración excelente, caracterizada por logros tangibles en beneficio de los docentes, empleados y estudiantes de la alta casa de estudios.

Potentini felicitó al Rector Beltrán por su exposición ante la familia universitaria en el Aula Magna, donde presentó con sinceridad y amplitud los avances alcanzados en favor de los servidores universitarios, tanto activos como jubilados, destacando que dichas conquistas constituyen un hecho sin precedentes en la historia reciente de la institución.

El también profesor y encargado de publicaciones de la UASD, Trajano Potentini citó entre los puntos más relevantes de logros que adorna la gestión del rector, la apertura y construcción de nuevos centros universitarios, se encuentran los sucesivos aumentos salariales del 15%, incluyendo el último que empezar a regir a partir de septiembre de 2025, la garantía del salario número 14, así como la anunciada Feria de Vehículos para el mismo mes, todas medidas que impactarán de manera positiva la calidad de vida de los universitarios.

El catedrático también valoró los sacrificios y ahorros que el Rector Beltrán se vio en la obligación de realizar para materializar dichas mejoras, así como el respaldo económico que el presidente Luis Abinader ha otorgado a la UASD, elemento clave para alcanzar estas metas.

Potentini, reconoció la lucha constante de los gremios universitarios y la unidad de la comunidad Uasdiana, factores que en sus palabras han permitido lograr avances sin recurrir a la violencia, sin perder clases y dentro de un clima de paz y armonía que merece la sociedad y los estudiantes.

Asimismo, hace un llamado a la familia universitaria, Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) y la la Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU), para que propicien un diálogo que permita el entendimiento, sin afectar la docencia y eventualmente el último semestre del año

El profesor exhortó a mantener la unidad y aceptar las propuestas del Rector, al tiempo que llamó a continuar luchando por el 15% restante que debe consignarse en el presupuesto de 2026.

Finalmente, resaltó como uno de los mayores compromisos asumidos por el Rector Beltrán el dejar a la UASD con cuentas saneadas y sin déficit, garantizando así una transición responsable y sostenible para las futuras autoridades.