Tribunal impone 12 años de prisión a hombre que agredió a su pareja sentimental con una herramienta de construcción

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó a 12 años de prisión a un hombre que cometió agresión física contra una mujer que era su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el sector Villa Penca de Haina, en el año 2024.

El procesado, José Francisco Gil (Francis), quien cometió el hecho en perjuicio de Rosa Herminia Delison, el 4 de agosto de 2024, cuando, siendo las 12:40 de la madrugada, el procesado fue arrestado en flagrante delito, momentos después de haber agredido físicamente con una mandarria a su pareja sentimental.

Por decisión del tribunal, integrado por las juezas Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Biukis Milanes Balbuena, el procesado deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El expediente fue instrumentado por el fiscal investigador Cristóbal Daniel Batista y litigado por el fiscal Daryl Montes de Oca, quien demostró ante el tribunal que el procesado violó los artículos 2, 295, 309,2 y 309,3 del Código Penal Dominicano, así como el 86 de la Ley 631-2016, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Según la acusación, la madre de la víctima subió al segundo piso de su casa, donde vivía la hija, y la encontró golpeada y ensangrentada en la cama con una mandarria a su lado. Indica que el agresor sostenía un encendedor y un galón de un líquido inflamable con olor a thinner y que este fue sujetado por los vecinos hasta que llegaron las autoridades y lo arrestaron.

La víctima fue transferida de emergencia al hospital municipal Juan Pablo Pina, donde presentó trauma craneoencefálico, fractura maxilar izquierdo y shock hemorrágico.