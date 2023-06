Tribunal impone condenas de 30 y 15 años a 5 imputados en asesinato de David de los Santos Correa

El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional impuso este martes la pena máxima de 30 de prisión a tres personas y 15 a otras dos declaradas culpables de realizar y permitir que se cometieran actos de barbarie agravado, golpes y heridas que provocaron la muerte del joven David de los Santos Correa.

Los condenados son los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, a quienes se les impuso la pena máxima de 30 años de prisión por violar los artículos 303, 303-4 numerales 2 y 9 y 309 del Código Penal Dominicano; y los agentes de la Policía Nacional Germán García de la Cruz y Alfonso Decena Hernández, a estos últimos el tribunal los condenó por haber permitido, en el ejercicio de sus funciones, que se usaran violencias físicas que constituyeron actos de barbarie en perjuicio de los Santos Correa, hecho previsto y sancionado en los artículos 186 y 198 de la citada normativa.

El tribunal, presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez e integrada por las juezas Jissel Naranjo Tejada y Yuleika D. Henríquez Romero, jueza suplente, descargaron de toda responsabilidad penal a los imputados Domingo Alberto Rodríguez y Sari Manuel González García por quedar establecido que no participaron en el hecho, pues no se encontraban en el destacamento en el momento en el que Correa de los Santos fue golpeado.

Mientras que fueron absueltos los imputados Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, al no haber sido probada la acusación.

Asimismo, en materia civil, el tribunal impuso al condenado García de la Cruz el pago de la indemnización de diez millones de pesos (RD$10,000,000.00) en reparación por los daños y perjuicios morales sufridos por la familia de la víctima a consecuencia de su acción.

Mientras que Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, se les impuso el pago conjunto y solidario de una indemnización ascendente a la suma de diez millones de pesos (RD$10,000,000.00).

El tribunal también rechazó la acción civil formalizada por los señores Damiana Correa y Juan de los Santos Hernández, en su calidad de padres y Sugeidy Correa, en su calidad de hermana de la víctima David de los Santos Correa, en contra de los terceros civilmente demandados la entidad Landmark Realty Corp (Centro comercial Agora Mall), Parcos S. A.S (Senses Sun Glasses and Accesories), Pamela Leticia Vásquez Crucel, y Yesenia Altagracia Mejía Santos, por no concurrir respecto de estos, los elementos de la responsabilidad civil.