Tribunal impone prisión preventiva a alias “Machetico” por atentado al sistema eléctrico nacional y robo de medidores propiedad de Edeeste

Fuente externa

Santo Domingo. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, impuso prisión preventiva en contra del ciudadano Rony Mora de los Santos alias Machetico, por el robo de forros plásticos de contadores eléctricos en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

Según la disposición del tribunal presidido por la magistrada Karen G. Casado Minyety, alias Machetico deberá cumplir un mes de prisión preventiva en la Penitenciaria Nacional de La Victoria, ubicada en el municipio Santo Domingo Norte.

En ese mismo orden, el documento judicial señala que el imputado fue sorprendido el pasado 29 de agosto del año en curso con un saco que contenía un total de 15 forros plásticos de contadores eléctricos, afectando así a varios clientes de Edeeste que posteriormente a la sustracción elevaron la denuncia.

Con sus acciones, el señor Rony Mora de los Santos incurrió en la violación de los artículos 379 del Código Penal Dominicano y 124, 124.2 y 125.9 inciso 7 de la Ley General de Electricidad 125-01.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por el licenciado Tito Oseas González en representación de la licenciada Raquel Guzmán, procuradora fiscal de dicho distrito judicial, mientras que la empresa distribuidora estuvo representada por los abogados Cynthia Margarita Roa Rondón, Rodolfo De Los Santos, Franchell Dario Vargas Rojas, Rafael Antonio Coca Rosso y Julio Alberto Medina Terrero.

Edeeste reiteró su compromiso con el fortalecimiento de sus mecanismos de control y su actuación dentro del marco legal, para proteger los recursos del sistema eléctrico nacional. Asimismo, hizo un llamado a los usuarios a regularizar su situación energética y evitar prácticas ilegales que conllevan consecuencias penales y económicas.

La empresa recordó que el fraude eléctrico, el robo y atentado al sistema eléctrico nacional está tipificado como delito en la Ley General de Electricidad y en el código penal dominicano; y su combate es esencial para asegurar la sostenibilidad del servicio y la equidad en el pago del consumo.