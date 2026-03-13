Fuente Externa

Santo Domingo. – El Tribunal Superior Electoral aplazó para el martes 17 del presente mes, el conocimiento de la audiencia de la demanda en nulidad, recurso de impugnación y medida cautelar contra el Partido Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte, concediendo una prórroga de la comunicación recíproca de documentos entre las partes. El expediente es el núm. TSE-01-0004-2026.

El proceso versa sobre solicitud de declaratoria de inexistencia de los plenarios celebrados, de forma incidental y sucesiva, los días 29 de enero y 8 de febrero del presente año. De manera subsidiaria se presenta la impugnación y recurso de nulidad de pleno electivo, con petición expresa y conjunta de medida cautelar anticipada para que, dentro del plazo legal, los dirigentes resultantes de dichos plenarios no tomen posición ni convoquen ni celebren asambleas ordinarias o extraordinarias por parte de la Dirección Ejecutiva Municipal de Santo Domingo Norte.

Asimismo, se solicita la nulidad de cualquier acto o actividad ejecutada por dicha Dirección Ejecutiva Municipal hasta tanto el Tribunal conozca la presente demanda y las impugnaciones presentadas ante el Partido Fuerza del Pueblo.

El aplazamiento fue dispuesto por los magistrados Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente; Pedro Pablo Yermenos Forastieri; Fernando Fernández Cruz; Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García Guzmán.

En ese proceso, la parte recurrente es Diderot Mateo Brito; Virgilio Solano; Danilo Santana; Rosmeris Ana Bello Ramírez y Juana de los Santos Hernández.

Mientras que la parte recurrida es la Comisión Especial de Reservas y Consenso; la Comisión Nacional Electoral; Secretaría de Organización; y la Comisión Electoral Municipal del Partido Fuerza del Pueblo (FP).