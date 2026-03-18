Trump, amargado con la OTAN: «Los protegeremos, y ellos no harán nada para nosotros»

RT.-Donald Trump criticó a sus aliados de la OTAN tras la negativa de varios miembros para participar en una flota que garantice el flujo de los envíos de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico se encuentra bloqueado en medio de la agresión estadounidense-israelí contra Irán.

«La mayoría de nuestros ‘aliados’ de la OTAN han informado a Estados Unidos que no desean involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Oriente Medio», escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social, indicando sin embargo que la mayoría de los países están «firmemente de acuerdo» con las acciones estadounidenses.

En ese sentido, Trump afirmó que tal situación «no le sorprende», puesto que, según él, la relación de Washington con la OTAN es «unilateral». «Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad», continuó.

Asimismo, el líder estadounidense remarcó que, ante el «éxito militar» contra Irán, su país «no necesita ni desea» la ayuda de los países de la OTAN. «¡Nunca la hemos necesitado!», enfatizó. «De hecho, como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!», concluyó.

Coalición que no se forma

Previamente, Trump expresó su esperanza de que «China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial» envíen buques de guerra para desbloquear el estrecho de Ormuz.

A pesar de las declaraciones de Trump, los aliados de EE.UU. no se apresuraron a adoptar medidas concretas ni a respaldar esta iniciativa. Ninguno de los países mencionados ha aceptado participar en la operación.

Por su parte, el mandatario estadounidense advirtió: «»Si no hay respuesta, o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN».

El estrecho de Ormuz, la verdadera ‘arma’ de Irán

Teherán cerró el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, tras la agresión estadounidense-israelí, prohibiendo el paso a todo tipo de embarcaciones y aseverando que no saldrá de la región «ni una sola gota de petróleo» por mar.

El bloqueo de esta vía marítima vital, por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, disparó los precios del crudo. El 9 de marzo, el precio del barril experimentó una volatilidad histórica: superó los 100 dólares y rozó los 120 en las primeras horas de la jornada. Este lunes, los futuros del Brent han vuelto a aumentar y se cotizaron por encima de 104 dólares por barril, un nivel no visto desde julio de 2022.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica reiteraron la semana pasada que los barcos de EE.UU. y de sus socios no pueden atravesar el estrecho. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseveró este lunes que el estrecho de Ormuz sigue abierto y solo está cerrado para los buques de los países enemigos.