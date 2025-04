Trump amenaza a China si no retira su 34 %

RT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este lunes que impondrá aranceles adicionales del 50 % a China si el gigante asiático no retira sus tarifas del 34 %.

«Si China no retira su aumento del 34 % por encima de sus abusos comerciales a largo plazo para mañana, 8 de abril de 2025, EE.UU. impondrá aranceles adicionales a China del 50 % a partir del 9 de abril. ¡Además, se terminarán todas las conversaciones con China sobre sus reuniones solicitadas con nosotros!», destacó.

Según el mandatario estadounidense, «las negociaciones con otros países, que también solicitaron reuniones, comenzarán a llevarse a cabo de inmediato».

Mientras, el reportero de AFP Danny Kemp reportó que la Casa Blanca confirmó que los aranceles de Trump a China alcanzarán el 104 % con la nueva tasa amenazada.

Previamente, Trump expresó que en su país no hay inflación, mientras que los mercados de China se están «desplomando» a pesar de haber aumentado sus aranceles un 34 % ignorando la «advertencia de no tomar represalias». «Sin reconocer mi advertencia para que los países abusadores no tomen represalias. ¡Ellos han hecho lo suficiente, durante décadas, aprovechándose del buen EE.UU.!», agregó.

El pasado miércoles, Trump anunció aranceles recíprocos masivos durante una ceremonia que denominó el ‘Día de la Liberación’ de EE.UU. Entre los países con gravámenes más altos se encuentra China; las tasas al gigante asiático aumentaron al 54 % debido a un arancel ya existente del 20 %.

En respuesta, el Gobierno chino declaró que impondrá a partir del 10 de abril tasas adicionales del 34 % a todas las importaciones desde EE.UU.