Destacadas de CiudadOriental.comExteriores

Trump: Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero

Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco12 marzo, 2026

RT.-«Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero», sostuvo en la red Truth Social el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

En este sentido, asumió como mandatario el riesgo relacionado con su agresión contra Irán para proteger a Oriente Medio «y, de hecho, al mundo» de las presuntas armas nucleares que Irán podría desarrollar. «Jamás dejaré que eso suceda», reiteró Trump, en referencia al imaginario peligro.

Por su parte, las autoridades de Irán y, en particular, su presidente actual, Masud Pezeshkian, han asegurado en múltiples ocasiones que el país persa no busca poseer armas nucleares y, por esta razón, está dispuesto a dialogar con el mundo sobre sus proyectos nucleares pacíficos.

Desde que se inició el ataque unilateral de EE.UU. e Israel contra Irán ha habido una gran volatilidad en los precios energéticos, especialmente por el taponamiento en el estrecho de Ormuz, ante las amenazas del país persa contra los que deseen atravesar la vía marítima.

El 11 de marzo Trump evitó especificar cuándo pondrá fin a los bombardeos contra Irán. Condicionó su conclusión al establecimiento de un nuevo gobierno en el país persa.

Compartir:
Puede interesarle:  Bolivia avanza en normalización del abastecimiento de combustibles
Etiquetas
Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco12 marzo, 2026
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Diseñado por Jpwebs.net
Botón volver arriba

Terms and Conditions - Privacy Policy