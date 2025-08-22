Trump Invade Haití Con Mercenarios e Erik Prince

Por Narciso Isa Conde

EEUU formó y armó las bandas terroristas haitianas con participación de la CÍA, del MOSSAD israelí, del ejército colombiano, del general Montoya y del paramilitarismo colombiano…

Ese proceso contó con el apoyo de Álvaro Uribe, de los presidentes haitianos Martelly y Moises, de sectores de la PN de Haití y de la inteligencia dominicana, e incluyó financiamientos de oligarcas haitianos de la calaña de Gilbert Bigio, asociado a los Vicini y a González Bunster en negocios dominico-haitianos

Las bandas jugaron un papel clave en la desmovilización del pueblo haitiano.

Las bandas sirvieron de pretexto para imponer la fracasada presencia de la criminal policía keniana bajo tutela de EEUU.

• DE LA INVASIÓN KENYANA MADE IN USA, A LOS MERCENARIOS DE TRUMP..

Ahora, después de ese previsible fracaso intervencionista, las bandas están siendo usadas para justificar la invasión de una compañía estadounidense de mercenarios que responde al nombre de VETUS GLOBAL.

Esa empresa militar privada es propiedad del veterano de guerra ERIK PRINCE, un hombre muy vinculado a Donald Trump y al neofascismo estadounidense.

Sus contratos “empresariales” se inscriben dentro del perverso proceso global emprendido por EEUU y potencias europeas aliadas, que implica la privatización y mercantilización de no pocas operaciones de guerra; esto es, la conversión de la cuestión militar en negocio altamente lucrativo, pasando por las muertes en grandes escalas y las matanzas entre seres humanos.

Erik Prince, fundador de la firma de mercenarios privada Blackwater y fuerte aliado político de Donald Trump, firmó un acuerdo de 10 años con el gobierno de Haití (tutelado por EEUU) para disque combatir las bandas de delincuentes que el propio régimen estadounidense aupó.

Es decir, Trump, que opera el Estado imperialista norteamericano como un sistema de empresas privadas, escogió a ese contratista para estructurar su intervención militar en Haití.

El contrato incluye la asunción de funciones recaudadoras por la empresa propiedad de Prince y entre las áreas reservadas para sus negocios está el régimen de impuestos y los negocios relacionados con el voluminoso comercio de la República Dominicana con Haití, a través de la frontera. La intervención de las aduanas haitianas como fuente lucrativa privada de una empresa mercenaria.

Según la agencia Reuters: «Una fuente con conocimiento de la operación indicó que, una vez estabilizada la seguridad, la empresa diseñará e implementará un sistema para gravar las mercancías que ingresan desde la

República Dominicana.», valoradas en cerca de mil millones de dólares anuales.

Erik Dean Prince, de 56 años de edad, ex oficial de los Navy SEALs y dueño de la referida empresa privada para librar guerras lucrativas, es –repito- muy conocido por fundar la compañía militar privada Blackwater USA en 1997, empresa que desempeñó un papel destacado en los conflictos de Irak y Afganistán.

Actualmente esa empresa mercenaria responde al nombre de Academi y pertenece al consorcio VETUS GLOBAL.

• CON APOYO DE TRUMP Y ASOCIADA A SAINT CYR CON ADUANA INCLUIDA.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Prince ha intervenido en el Ecuador del neofascista Noboa y pactado con la República Democrática del Congo labores de seguridad y control de recursos minerales.

Vectus Global inició operaciones en Haití en marzo pasado, “desplegando principalmente drones en coordinación con una fuerza de tarea liderada por el primer ministro”.

En las próximas semanas, “incrementará su presencia con cientos de combatientes procedentes de Estados Unidos, Europa y El Salvador, entrenados como francotiradores y especialistas en inteligencia y comunicaciones.

También se utilizarán helicópteros y embarcaciones, y parte del equipo contará con hablantes de francés y criollo haitiano.

Y se coló la información de que una vez estabilizada la seguridad, la empresa mercenaria procederá a implementar, con apoyo del Estado lacayo, el referido sistema impositivo para gravar las mercancías que ingresan desde la República Dominicana. Toda una mina de oro en papeletas.

A pesar de que la empresa mercenaria de Eric Price opera ahora desde el despacho del nuevo presidente del Consejo de Transición, Laurent Saint-Cyr, ni él ni las ex autoridades consultadas respondieron a solicitudes de comentarios hechos por medios de prensa. Se saben culpables de un servilismo mercantil facineroso.

Laurent Saint-Cyr es un empresario haitiano que responde bien al trumpismo y al militarismo mercenario.

Aquí, en dominicana, prima el silencio oficial y la aparente indiferencia de los medios y sectores dominantes, lo cual tiene mucho de complicidad

Hay casos, como el de Diario Libre, propiedad del poderoso Grupo Rainieri-Punta Cana, que le presta mucha atención complaciente, evadiendo la necesaria condena.